Lanet yağdı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir alışveriş merkezi içerisinde önceki gün 12 yaşlarındaki 2 kız çocuğunun 45 yaşındaki adamın cinsel tacizine maruz kaldığı belirtildi. Olayın ardından tutuklanan zanlı Murat Onat dün mahkemeye çıkarılırken, ifadesinde suçunu kabul ettiği açıklandı. Zanlının her iki kız çocuğunun kalçalarını sıkarak, cinsel taciz suçunu işlediği kaydedildi. Polis, yapılan şikayet üzerine alışveriş merkezinin güvenlik kameralarının incelenerek, zanlının tespit edildiğini söyledi. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Şükrü Hafız, zanlının, 14 Mayıs 2024 tarihinde saat 13.20 sıralarında Gazimağusa’da, Topçu Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir alışveriş merkezi içerisinde, müşteri olarak bulunan 12 yaşlarındaki 2 kız çocuğunun kalçalarını sıkarak cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı. Çocukların ailelerinin aynı gün şikayetçi olduğunu ve soruşturma başlatıldığını belirten polis, zanlının, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandığını bildirdi. Zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini anlatan polis, soruşturmanın yeni başladığını belirterek, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Foto: Murat Onat.





Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2024, 10:11