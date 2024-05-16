Sahiplerine ceza kesildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa'da yurt dışından KKTC’ye ithal edilmesine rağmen gümrüksüz olduğu anlaşılan 5 araç tespit edildi. Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi ekipleri ile Gazimağusa Gümrük Personeli tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda tespit edilen 5 aracın trafiğe çıkışı yasaklandı. Polis ve gümrük yetililerinden alınan bilgide, 2’si Türkiye, 3’ü yabancı plakalı olmak üzere 5 aracın gümrüksüz ve izinsiz olarak trafiğe çıktığı belirlendi ve araçlar trafikten men edildi. Araç sahiplerine de gümrük cezası uygulandı. Denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği açıklandı.