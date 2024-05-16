Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa'da yurt dışından KKTC’ye ithal edilmesine rağmen gümrüksüz olduğu anlaşılan 5 araç tespit edildi. Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi ekipleri ile Gazimağusa Gümrük Personeli tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda tespit edilen 5 aracın trafiğe çıkışı yasaklandı. Polis ve gümrük yetililerinden alınan bilgide, 2’si Türkiye, 3’ü yabancı plakalı olmak üzere 5 aracın gümrüksüz ve izinsiz olarak trafiğe çıktığı belirlendi ve araçlar trafikten men edildi. Araç sahiplerine de gümrük cezası uygulandı. Denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği açıklandı.
Sahiplerine ceza kesildi
Gümrüğü ödenmeden ülkeye sokulan 5 araca el konuldu
Hüseyin ÇİÇEK
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