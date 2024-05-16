banner564

Sahiplerine ceza kesildi

Gümrüğü ödenmeden ülkeye sokulan 5 araca el konuldu

Sahiplerine ceza kesildi
banner598

Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa'da yurt dışından KKTC’ye ithal edilmesine rağmen gümrüksüz olduğu anlaşılan  5 araç tespit edildi. Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi ekipleri ile Gazimağusa Gümrük Personeli tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda tespit edilen 5 aracın trafiğe çıkışı yasaklandı. Polis ve gümrük yetililerinden alınan bilgide, 2’si Türkiye, 3’ü yabancı plakalı olmak üzere 5 aracın gümrüksüz ve izinsiz olarak trafiğe çıktığı belirlendi ve araçlar trafikten men edildi. Araç sahiplerine de gümrük cezası uygulandı. Denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği açıklandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Lanet yağdı
Lanet yağdı
  1. KIBRIS

banner471

banner474