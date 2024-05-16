3 bin 327 araç  kontrol edildi

Abdullah SUİÇMEZ

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanları içerisinde, önceki gece eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, trafik denetimlerinde toplam 3 bin 772 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde 830 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken, 103 aracın trafiğe çıkışı yasaklandı. Öte yandan ülkede ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen 6 kişi tutuklandı.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk saptanmadı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 245 araç sürücüsü kontrol edildi. 181’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 18’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 16’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’si sigortasız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak olmak üzere toplam 371 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 21 araç ise trafikten men edildi.



Girne’de 5 kaçak yakalandı

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 5 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 795 araç sürücüsü kontrol edildi. 196’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 19’u sigortasız araç kullanmak, 12’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 5’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 11’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 36’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, , 3’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak olmak üzere toplam 359 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 78 araç da trafikten men edildi.



Güzelyurt’ta 3 mekan hakkında yasal işlem başlatıldı



Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. Geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, alkollü içki tasarruf edip satışa sunduğu tespit edilen 3 mekan işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi ise tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 732 araç sürücüsü kontrol edildi. 35’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 13’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 7’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 100 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 4 araç ise trafikten men edildi.