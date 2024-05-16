30 tane narkotest cihazı alınmalı

Özlem ÇİMENDAL

Polis Genel Müdürlüğüne Bağlı Trafik Müdürlüğü Tahkikat Araştırma Şube Amiri Başmüfettiş Serdar Karpuzcu, bu yıl içinde 17 kişinin trafikte can verdiğini belirterek, “Cezaların artırılması caydırıcılıkta etkili olacak” dedi.

Tv2020’de Gündeme Bakış programına konuk olan Başmüfettiş Serdar Karpuzcu, önemli açıklamalarda bulundu. Karpuzcu, trafikte en çok işlenen suçlar, sorunlar ve yeni ceza tasarısıyla ilgili soruları yanıtladı.

Trafikte alkol testi yapılabildiğini belirten Karpuzcu ancak uyuşturucu testi yapamadıklarını ifade etti. Karpuzcu, polise alınacak 30 adet narkotest cihazıyla etkin denetim yapabileceklerini dile getirdi.

5 ayda 17 can

Trafikte 2024 yılı verilerine dikkat çeken Karpuzcu, yılın daha 5. ayına yeni girilmesine rağmen 17 kişinin kazalar sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. Karpuzcu, kazalarda hayatını kaybeden 17 kişiden 2’sinin motosiklet sürücüsü, 3’ünün yaya, 3’ün araçta yolcu, 9’unun araç sürücüsü olduğunu belirtti. Ölümle sonuçlanan 16 kazanın 10’unun süratten kaynaklandığını kaydeden Karpuzcu, 3’ün alkollü araç kullanma, 2’sinin dikkatsiz sürüş ve birinin kavşakta duramama nedeniyle meydana geldiğini ifade etti.

Karpuzcu, “Bölgelere baktığımızda ise Lefkoşa’da 3, Gazimağusa’da 5, Girne’de 4, Güzelyurt ve İskele’de ise 2’şer ölümlü kaza olduğunu görüyoruz” dedi.

En büyük sorun kural ihlali

Karpuzcu, trafikteki en önemli sorunun artan araç sayısına bağlı olarak, ihlal edilen trafik kuralları olduğunu da söyledi. Karpuzcu, hükümetle polisin ortak hazırladığı yeni yasa tasarısında artırılması öngörülen cezaların trafikte caydırıcı olacağını vurgulayarak, açıklamalarına şöyle devam etti: “Kazaların başlıca ilk iki nedeni hız ve alkoldür. Bunların önüne geçmek adına sık denetim yapmak zorundayız. Sürücüleri bilinçlendirmek zorundayız. Alkollü ve uyuşturucu tesiri altında araç kullanan kişilere ceza yazıldığında 3 günde ödemek zorunda. Diğer trafik suçlarında bu süre 15 güne çıkıyor. Sürücü 3 gün içinde cezayı ödemezse, takip eden 5 ve 5. gün mahkemeye çıkarılıyor. Mahkemesi görülene kadar sürücünün ehliyeti uygun görülmesi halinde mahkemece iptal edilebiliyor. Bu kadar zorlu bir sürece rağmen yüksek seyreden alkollü sürüşler tespit ediyoruz. Demek bu da yeterli olmuyor ve bu ceza az geliyor. Sürücüde ‘Ben bu bir asgari ücret olan cezayı öderim’ düşüncesi oluyor. O nedenle bu rakamların ve cezaların artırılması caydırıcılık noktasında önemli bir rol oynayacaktır diye düşünüyoruz.”

Radar cezalarının dağıtımı yapılacak

Karpuzcu, en çok işlenen sürat suçunun tespitinde kullanılan hız tespit kameralarının önemine değindi. Karpuzcu, cezaların 1,5 yıldır dağıtılamadığını ifade etti. Karpuzcu, sürücülerin “ceza gelmiyor” rehavetine kapıldığını, ayrıca tebliğ edilmeyen cezaların biriktiğini, bunun farklı sorunları da beraberinde getirdiğini kaydetti. Karpuzcu şöyle konuştu: “Normal işleyişti bu radar cezaları kurye tarafından tebliğ ediliyor. İhale sonrası yeniden kurye ile bunlar dağıtılmaya başlayacak. Polis bundan sonraki süreçte devreye giriyor. Eğer birden fazla ceza varsa, sürücü bulunduğu zaman bu cezaların tamamının tebliğ edilmesi gerekiyor. Çünkü yarısını şimdi, yarısını sonra tebliğ edeyim diye bir durum söz konusu olamıyor. Tahsilinde de aynı durum söz konusu.”

Ödenmeyen cezalar iki katına çıkıyor

Trafik Başmüfettişi Karpuzcu, “Birden fazla olarak ve toplu giden cezaları vatandaş ödemekte zorlanmayacak mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Evet. Burada yasa şunu öngörüyor. Tebliğ tarihinden itibaren ceza 15 gün içinde ödenmeli. İkinci 15 günlük sürede ise ceza miktarı 2 katına çıkıyor. Sonra süreç mahkemeye aktarılıyor.”

“İlerisi için bu durum bir sorun yaratır mı? Mahkemelere yığılma olur mu?” sorusuna ise Karpuzcu, “Bunlar yaşanabilecek durumlar. Toplu olarak gittiğinde ödeyebilecekler olduğu gibi ödeyemeyenler de olacak. Bu ileriki süreçte hem polisteki işlemlerde hem de mahkemelerde bir sıkışıklığa neden olacak. Bunlar yaşanabilecek durumlar” yanıtını verdi.

Uyuşturucu testi için en az 30 cihaz gerekli

Karpuzcu trafikte uyuşturucunun ciddi bir sorun olduğunu kaydetti. Karpuzcu, polisin denetimlerinde alkol kontrolü için araç- gereçte bir sıkıntı yaşamadığını ancak henüz daha uyuşturucu testinin yapılamadığını kaydetti. Karpuzcu, narkotestlerin alımı için çalışmaların hızla sürdüğünü ve en kısa sürede testlerin yapılabileceğini söyledi. Karpuzcu, “Uyuşturucu testleri için cihaz konusunda sadece trafik düşünülmemeli. Karakollar ve narkotik birimlerinde de bulunmalı. Narkotik şubelerinde bu cihazların bulunması polisin görevleri açısından çok etkili olacaktır. İlk etapta 20 ile 30 arası cihazla uyuşturucu testlerinin yapılabilmesi adına polise avantaj sağlayacaktır. Tabii ki ilk etapta daha düşük bir sayıda alınabilir ve daha sonra bu rakam da artırılabilir” dedi.

Daha fazla polis, daha çok denetim

Karpuzcu, polise takviyenin trafikteki sorunlarda rahatlama sağlayacağını söyledi.

Karpuzcu, “Mevcut personel büyük fedakarlıklarla çalışıp, görevini icra ediyor. Personel sayısına bakıldığında trafik şubede çalışan arkadaşlarımız görevlerini yoğun olarak yapıyor. Gerek devriyeler gerekse trafik kazalarının araştırılması ve tahkikatların yapılması açısından personel sayısının artırılması çok olumlu olacaktır” ifadelerini kullandı.

