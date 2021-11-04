Vatandaş: tv2020 iyi ki var

Ömer KADİROĞLU

Yayın hayatına ‘Diyalog TV’ olarak başlayan ve tv2020 olarak devam eden yayıncılık kuruluşumuz bugün 7’nci yaşını kutluyor.

Cesur ve tarafsız programları, güvenilir haberleri, sağlık, yaşam, ekonomi, eğitim, kültür ve sanat yayınlarıyla hizmet veren tv2020’ye vatandaşlardan tebrik mesajı yağdı. Vatandaşlar “İyi ki Diyalog var” diyerek, yayın kalitesinin artarak devam etmesini istedi.

Ne dediler…?

Uğur Dereliköylü

“Her zaman tv2020’yi izliyorum. Bütün programlarını başarılı buluyor ve beğenerek takip ediyorum. Özellikle Reşat Akar ve Funda Bedir’in programını kaçırmamaya özen gösteriyorum. Bütün programlarını başarılı ve faydalı görüyorum. Diyalog Medya Grubuna ve tv2020 ailesine öncelikle tüm çalışanlarına başarılar dilerim. Muhtarlara gösterdikleri ilgi ve alakanın yanı sıra halkın sesi, tarafsız ve sorunlara doğru değinen bir kanal olmalarından ötürü Reşat Akar’a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yeni yaşında da izledikleri çizgide çok çok daha başarılı yıllar dileriz. İyi ki varsınız.”

Hüseyin Kocadal

“tv2020’yi beğenerek izliyorum. Doğruları yansıtan kaliteli yayınlar yapan bir kanaldır. Her zaman halkın yanında olan ve halkın sorunlarını yansıtan bir kanaldır. İzledikleri yol güzel bir yoldur bu şekilde devam etmelerini diliyorum. tv2020’nin yeni yaşını kutlar çok daha başarılı günler dilerim.”

Yıltan Kürtoğlu

“Yerel kanallardan en fazla tv2020’yi izliyorum. Özellikle Reşat Akar’ın programını kaçırmıyorum. Kaçırdığım zamanlarda da gece yarısı oturup tekrarını izliyorum. Reşat Akar hep doğruları anlatıyor, yanlışları eleştirip çözümler sunuyor. Tıpkı bir öğretmen gibi bir anlatımı var ve severek, beğenerek takip ediyoruz. Reşat Akar ne söylerse hepsi aklıma yatıyor. Doğru ve ciddi bir kanaldır. tv2020’nin yeni yaşını kutlar, başarılarının devamını dilerim.”

Savaş Taşralı

“Yerel kanalları takip ediyorum. En fazla da tv2020’yi izliyorum. Yayınları güzel ve kalitelidir.

Reşat Akar’ın Gündem Özel programı 16.30’da ancak o saatlerde ovada olduğum için izleyemiyorum. Bu nedenle gece tekrarını izliyorum. tv2020’ye güzel ve başarılı yayınlarından ötürü teşekkür ederiz. Yeni yaşında da tarafsız çizgisinden şaşmadan bir yayın hayatı diliyorum.”

Mustafa Güvenen

“Yerel kanalları izliyorum ancak en fazla tv2020’yi takip ediyorum. Reşat Akar’ın programını kaçırmamaya özen gösteriyorum. Reşat Akar düşüncelerimize tercüman oluyor ve bizim söylemek isteyip de söyleyemediklerimizi söylüyor. Haberlerine güvendiğim ve beğendiğim bir kanaldır. Yeni yaşının tv2020’ye daha büyük başarılar getirmesini temenni ederim.”

Mehmet Adıgüzel“Yerel kanalların hepsini izliyorum ancak en fazla Diyalog olarak bildiğimiz tv2020’yi izliyorum. Reşat Akar’ın saat 16.30’da yaptığı Gündem Özel programını beğenerek takip ediyorum. Gerekli konulara değiniyor, ayrıca yorumlarını da çok beğeniyorum. Şu anda tv2020’de ne olsa daha iyi olur bilmiyorum ancak yayınlarıyla eksiksiz ve tarafsız bir kanal olduğunu söyleyebilirim.tv2020’nin yeni yaşını kutluyor, izlediği çizgide yayınlarını devam ettirmesini temenni ediyorum.”

Aygün Aker

“tv2020’yi çok beğeniyorum ve severek takip ediyorum. Özellikle akşamüzeri Reşat Akar’ın Gündem Özel programını takip ediyorum. tv2020 çok güzel, doğru bir yol ve çizgide gidiyor. Bu özelliklerini devam ettirmesini temenni ediyorum. Reşat Akar ülke sorunlarını ele alıyor ve gerçekten doğru bilgilenmek isteyen herkes tv2020’yi izlemelidir. Yeni yaşında da aynı çizgide çok daha başarılı bir şekilde yayınlarına devam etmesini diliyorum.”

Özkay Ertayfur

“tv2020’yi her gün izliyorum ve severek beğenerek takip ettiğim bir kanaldır. Özellikle akşamüzeri Reşat Akar’ın Gündem Özel programını izliyorum. Reşat Akar doğruları söyleyen ciddi ve dürüst bir adamdır. Nasıl ki Türkiye’de bir Atatürk çıktı ve Türkiye’yi kurtardı, biz de Reşat Akar’ın siyasete girerek bu ülkeyi kurtarmasını istiyoruz. Sorunların üzerine basa basa konuşuyor ve yaşanan sorunların giderilebilmesi için öneriler de sunuyor. Yeni yaşınızı kutlar, sağlıklı çok daha başarılı yayınlar diliyorum.”

Sedat Reis

“tv2020’yi beğenerek takip ediyorum ve çok başarılı buluyorum. Özellikle Reşat Akar ve Cemre Akar’ın programlarını severek takip ediyorum. Reşat Akar doğru olanı üzerine basarak söylüyor yanlışları eleştiriyor ve çözümler öneriyor. tv2020’nin yeni yaşını kutlar, çok daha başarılı yıllar dilerim.”

İlkin Cabacaba

“tv2020’yi beğenerek izliyorum. Takdir ettiğim tarafsız yayınlar yapan bir kanaldır. Özellikle Reşat Akar’ın programını ve programdaki yorumlarını beğenerek izliyorum. Yeni yaşınızı kutlar çok daha başarılı yıllar dilerim.”

Hatice Özerlat

“tv2020’yi beğenerek takip ediyorum. Yıllardır severek takip ettiğim bir kanaldır. Esnafın ve halkın sesini duyuran tek televizyon kanalıdır. tv2020 olmasaydı hiç sesimizi duyuramayacak, sorunlarımızı dile getiremeyecektik. tv2020’nin yeni yaşını kutlar; yollarının ışıklı aydınlık olmasını diler, başarılarının devamını temenni ederim.”

Mustafa Yüksekbaş

“tv2020’yi beğenerek izliyoruz. Herkese eşit mesafede davranıyor ve tarafsız yayınlar yapıyor. Reşat Akar gündemi ciddi şekilde takip edip yaşanan sorunları dile getiren ve çözümler üreten bir insandır. İnşallah yeni yaşında da başarıları devam eder. Dürüst gazetecilik ve haber anlayışıyla çok daha güzel günlere gideceğini tahmin ediyorum. Nice yaşlara tv2020.”

Hüseyin Kurt

“tv2020’yi beğenerek takip ediyorum. Esnafın ve halkın yanında olan en önemlisi de doğrudan yana olan bir televizyon kanalıdır. Daha çok halkı göz önünde tutan sorunlarını duyurmasında yardımcı olan bir televizyon kanalıdır. tv2020’nin yeni yaşını kutlar yeni yaşında da halkın ve esnafın yanında şu anda olduğu gibi olmaları ve izledikleri çizgide yollarına devam etmelerini diliyorum.”

Naci Akdoğan

“Yerel kanalları izliyorum. Genel olarak da yerel kanallardan tv2020’yi izliyorum. Özellikle Reşat Akar’ın programlarını ve haber programlarını izliyorum. tv2020 güncel konuları gerçek ve dürüst bir şekilde içerdiği için takip ediyorum. Haberlerine güvendiğim bir kanaldır. Gündüz kaçırdığım programların gece tekrarlarını takip ediyorum. Siyasette aktif olan kişilerle röportajlar yapılıp gündemi değerlendiriyorlar. Diyalog Medya tv2020’ye yayın hayatında başarılar dilerim.”