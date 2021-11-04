Yıllanmış sorunlar çözüm bekliyor

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs’ın en güzel yeri olan Girne Antik Limanı’ndaki tarihi yapılar, iskele ayakları, çürümeye yüz tutmuş tekneler görüntü kirliliğine neden oluyor. Tarihi Venedik evlerinin bir kısmı çürümeye terk edilmiş, yıkılmaya yüz tutmuş durumda.



Girne Belediyesi, geçtiğimiz ekim ayında limanda temizlik seferberliği başlatarak, hurda, çöp, moloz, kullanılmayan masa sandalye, araba, motor gibi görüntü kirliliği yaratan ne varsa topladı. Girne Kalesi’nin duvarlarında ve dibinde büyüyen otlar da temizlendi. Limandaki atıl durumdaki tekne, sandal ve yatların kaldırılması için de sahiplerine ihbar verildi.

Çevre temizlendi, sorunlar bitmedi

Belediyenin çalışmasıyla çevre kirliliği sorunu çözüldü ancak yıllardır onarılmayı bekleyen kale arkasındaki yol, çürümeye yüz tutmuş iskele ayakları, yıkılmak üzere olan paslı aydınlatma direkleri için çözüm bekleniyor. Yıkılmak üzere olan Venedik evlerinde de restorasyon yapılması gerekirken, yıllardan beri ‘yönetim sorunu’ yaşayan Antik Limanı ziyaret eden herkes turizmin can damarı Girne’ye ve limana daha fazla ilgili gösterilmesini bekliyor. Antik Liman’ın tek yönetim tarafından ele alınması gerektiğine dikkat çeken vatandaşlar ve bölge esnası bugünkü haliyle turistlerin buraya gelmeyeceğini, gelenlerin ise KKTC’yi kötüleyeceğini belirtiyor.

