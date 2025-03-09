7 kilo için tutuklandı

Güney Kıbrıs’ta yaşayan ve sık sık Kuzey Kıbrıs’a sürekli kaçak et getirdiği belirtilen Suriyeli Mohamed Suhil Katie, önceki gün Metehan Sınır Kapısı’nda yakalandı. Aracında kıyma, kırmızı et ve kuyruk yağı ele geçirilen zanlı dün sabah mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındı.

Zanlı Ramazan ayı olmasından dolayı kuzeyde yaşayan akrabalarına et getirdiğini öne sürerken, polis olguları aktardı.

Polis,7 Mart 2025 tarihinde saat 18.10 raddelerinde Metehan Sınır Kapısında Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir ekip tarafından, güneyden kuzeye giriş yapan MTA 120 plakalı araç sürücüsü Mohamed Suhil Katie'nin aracında arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada, ön yolcu koltuğunun arka kısmında naylon poşet içerisinde 2 kilo kıyma, 7 kilo kırmızı et ve bir kilo kuyruk yağı bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, etlerin emare alındığını belirtti. Polis, zanlının sık sık aynı şekilde KKTC'ye yasa dışı olarak et getirdiği bilgisi alındığını, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise Ramazan ayı olmasından dolayı, kuzeyde yaşayan akrabalarına et getirdiğini söyleyerek, “Bu ay mübarek ay, o yüzden akrabalarım et yesin istedim” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

