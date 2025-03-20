banner564

75 günde yargı

Girne’de kuyumcuyu soyarak kaçan, 6 yıl sonra geri dönünce yakalanan Jamshid Bagherpoor cezaevine gönderildi

75 günde yargı
banner598

Girne'de 2019 yılında arkadaşıyla birlikte kuyumcu dükkanının sahibini koli bandıyla bağlayıp, darp ettikten sonra 872 parça ziynet eşyası çalan, kimliği tespit edilmeden Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapan; 6 yıl sonra ülkeye geri dönünce yakalanan İranlı Jamshid Bagherpoor dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Soruşturma amaçlı 15 gündür tutuklu olan zanlı yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.
Mahkemede olguları aktaran polis; Jamshid Bagherpoor ve arkadaşı Mahdi Niazijengheshlaghi’nin, 6 Haziran 2019 tarihinde Girne'de faaliyet gösteren Senak Gold & Diamond isimli kuyumcu dükkanına müşteri olarak girdikten sonra, iş yeri sorumlusu ve işletme sahibinin eşi olan G.E.A.’nın arkasına geçerek ağzını kapatıp; koli bandını boğazına doladıklarını, yüz, göz, el ve bacak kısımlarını bantlayıp vücudunun muhtelif yerlerine gelişigüzel vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp etiklerini anımsattı. Polis; zanlıların dükkan içerisindeki o tarihte değerleri bir milyon 989 TL olan 872 parça muhtelif ziynet eşyalarını çantaya koyup olay yerinden kaçtıklarını ifade etti. 
Polis; zanlıların, kimlikleri tespit edilmeden Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaparak kaçtıklarını söyledi. 
Polis memuru; yapılan soruşturmada, zanlıların çaldıkları altınların büyük bir kısmının Gazimağusa Limanı yakınında boş arazi içerisinde çeşitli noktalara gömülmüş vaziyette bulunduğunu kaydetti. Polis; yapılan soruşturma sonucu zanlıların kimlik bilgilerinin tespit edilerek, aranan şahıs ilan edildiklerini kaydetti.

Ercan’dan kaçtılar
Polis; zanlılardan Jamshid Bagherpoor’un 5 Mart 2025 tarihinde Ercan Havaalanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı esnada tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını kaydetti. 
Polis; zanlının sorgusunda suç tarihinde KKTC'de olmadığını, İran'da uyuşturucu suçundan tutuklu olduğunu ve daha önce hiç KKTC'ye gelmediğini söylediğini anlattı. 
Polis; bu beyanlarla ilgili olarak zanlının parmak izlerinin, Ercan Havaalanı’ndan KKTC’ye giriş görüntülerinin; olay yeri, olay yerinden kaçış ve güncel görüntülerinin PGM Görüntü İnceleme Şubesinde analiz edildiğini açıkladı. Polis; inceleme analizine ilişkin uzmanlık raporu temin edildiğini; görüntülerdeki şahsın zanlı olduğunun teyit edildiğini kaydetti. 
Polis; zanlının işlediği suçların 40 yıl hapis öngördüğünü, ülkeye turist vizesi ile giriş yaptığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.
Mahkeme; zanlının 75 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Muhammed de tutuklandı
Muhammed de tutuklandı
  1. KIBRIS

banner471

banner474