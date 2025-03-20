75 günde yargı

Girne'de 2019 yılında arkadaşıyla birlikte kuyumcu dükkanının sahibini koli bandıyla bağlayıp, darp ettikten sonra 872 parça ziynet eşyası çalan, kimliği tespit edilmeden Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapan; 6 yıl sonra ülkeye geri dönünce yakalanan İranlı Jamshid Bagherpoor dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturma amaçlı 15 gündür tutuklu olan zanlı yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; Jamshid Bagherpoor ve arkadaşı Mahdi Niazijengheshlaghi’nin, 6 Haziran 2019 tarihinde Girne'de faaliyet gösteren Senak Gold & Diamond isimli kuyumcu dükkanına müşteri olarak girdikten sonra, iş yeri sorumlusu ve işletme sahibinin eşi olan G.E.A.’nın arkasına geçerek ağzını kapatıp; koli bandını boğazına doladıklarını, yüz, göz, el ve bacak kısımlarını bantlayıp vücudunun muhtelif yerlerine gelişigüzel vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp etiklerini anımsattı. Polis; zanlıların dükkan içerisindeki o tarihte değerleri bir milyon 989 TL olan 872 parça muhtelif ziynet eşyalarını çantaya koyup olay yerinden kaçtıklarını ifade etti.

Polis; zanlıların, kimlikleri tespit edilmeden Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaparak kaçtıklarını söyledi.

Polis memuru; yapılan soruşturmada, zanlıların çaldıkları altınların büyük bir kısmının Gazimağusa Limanı yakınında boş arazi içerisinde çeşitli noktalara gömülmüş vaziyette bulunduğunu kaydetti. Polis; yapılan soruşturma sonucu zanlıların kimlik bilgilerinin tespit edilerek, aranan şahıs ilan edildiklerini kaydetti.

Ercan’dan kaçtılar

Polis; zanlılardan Jamshid Bagherpoor’un 5 Mart 2025 tarihinde Ercan Havaalanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı esnada tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını kaydetti.

Polis; zanlının sorgusunda suç tarihinde KKTC'de olmadığını, İran'da uyuşturucu suçundan tutuklu olduğunu ve daha önce hiç KKTC'ye gelmediğini söylediğini anlattı.

Polis; bu beyanlarla ilgili olarak zanlının parmak izlerinin, Ercan Havaalanı’ndan KKTC’ye giriş görüntülerinin; olay yeri, olay yerinden kaçış ve güncel görüntülerinin PGM Görüntü İnceleme Şubesinde analiz edildiğini açıkladı. Polis; inceleme analizine ilişkin uzmanlık raporu temin edildiğini; görüntülerdeki şahsın zanlı olduğunun teyit edildiğini kaydetti.

Polis; zanlının işlediği suçların 40 yıl hapis öngördüğünü, ülkeye turist vizesi ile giriş yaptığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 75 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

