Yol karanlık ama sürücü dikkatsiz

Ömer KADİROĞLU

Girne’de yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Ogün Aldemir’e çarparak ölümüne neden olan 23 yaşındaki Miraç Genç dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 2 gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı. Polis, kazanın meydana geldiği yolda aydınlatma lambalarının çalışmadığını ve bu nedenle karanlık olduğunu belirtti..

Polis, kazanın 18 Mart 2025 tarihinde, saat 21.50 sıralarında, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis memuru, Miraç Genç’in yönetimindeki VD 737 plakalı araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Ogün Aldemir’e çarptığını ifade etti.

Polis, kaza sonucu Aldemir’in kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini belirtti.

Polis, VD 737 plakalı araç sürücüsü Miraç Genç’in tutuklandığını, yapılan nefes testinde alkol tespit edilmediğini açıkladı. Polis, zanlının kanında da inceleme yapılacağını, bu amaçla 20 cc kan örneği alındığını söyledi.

Polis, kazanın meydana geldiği yolun karanlık olduğunu söylerken, ölen şahsın ülkede turist olarak bulunduğunu kaydetti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 2 gün süre istedi.

Mahkeme, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

