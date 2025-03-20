banner564

Mutfak bütçesi zorluyor

Çarşamba Pazarı’nda bazı ürünlerin fiyatı düştü, bazılarının yükseldi; vatandaşlar ucuzlayanları seçti

Mutfak bütçesi zorluyor
banner598

Ömer KADİROĞLU

Girne’de Çarşamba günleri kurulan açık pazarda dün geçen haftaya göre bazı ürünlerin fiyatı düştü; bazılarının yükseldi, bazılarının ise aynı kaldı. Geçen hafta 120 liraya satılan salatalık, 40 lira indirimle 80 liradan tezgahtaki yerini aldı. Lahana ise 100 liradan 40 liraya düştü. Tatlı biber ve patlıcanın fiyatı 130 liradan 100’e, dolmalık biberin 120 liradan 80’e, kabağın 80 liradan 60 liraya geriledi. Bazı sebzelerin fiyatları ise yükseldi. Bezelyenin fiyatı 100 liradan 120’ye, baklanın ise 100 liradan 150’ye yükseldi.

Pazara alışverişe gelen vatandaşlar, sebzelerde bir nebze indirim olsa da etiketlerin çoğunun 3 haneli rakamlardan oluştuğunu ifade ederek, mutfak alışverişinin gün geçtikçe bütçelerini sarstığını ifade etti.

Ne dediler…?

Halide Eryılmazlar

“Pazar yerinden alışveriş yapmaya geldim ancak market fiyatları ile pek bir farkı yoktur. Buradaki tek avantajımız daha fazla çeşit ve taze ürün bulabiliyoruz. Bu fiyatlar insanları zora sokuyor. Eskisi gibi olmasa da et, tavuk, meyve sebze tüketebiliyoruz ancak fiyatları nedeniyle eskiden alındığı gibi alınmıyor. Belediyelerden marketlerde denetim yapmalarını istiyoruz. Bir markette domates 145 lira bir diğerinde 200 lira. Buna bir çözüm üretmelerini ve denetimler yapmalarını istiyoruz.”

Naciye Hanım

“Pazar yerinin fiyatları genel olarak marketlerde bulunanlarla aynıdır. Bu fiyatlar insanları zora sokuyor ve gözlemlediğim kadarıyla çevremizde de birçok insan sebze ve meyve almakta güçlük çekiyor. Et, tavuk, meyve ve sebze ürünlerini eskisi kadar tüketemiyoruz. Herkes açısından geçim artık çok zorlaştı.”

Günalp Gökoğlu

“Domates, salatalık ve biraz biber aldım. Artık ucuz bir şey kalmadı. Bu artan fiyatlar aile bütçelerini olumsuz yönde etkiliyor. Pazar yeri fiyatlarına baktığımda her şey Türkiye’den çok çok pahalı oldu. Et, tavuk, meyve ve sebzeyi eskisi gibi tüketemiyoruz. İnsanlar çok zor durumda ve yetkililerden bir çözüm üretilmesini bekliyoruz.”

İbrahim Güneyligil

“Alışveriş yapmaya geldim ancak bazen pazar yeri marketten daha pahalı oluyor. Eskisi gibi meyve ve sebze alamıyoruz. Eski bolluk, eski ucuzluk yoktur. Bu noktada yetkililerin yapacağı bir şey yoktur. Bu fiyatların yükselmesine sebep biz vatandaşlardır. Artan fiyatlar karşısında insanlar manevi değerleri bir yere bırakıp maddiyata önem veriyor ve o yüzden de bu fiyatlar yükseliyor. Bundan sonra ne olacağız Allah bilir.”

Yusuf Demir

“Vatandaş pazar yeri fiyatlarından çok rahatsız ve şikayet ediyor. Fiyatların yüksek olmasının nedeni seralarda üretilen ürünlerin maliyetidir. Maliyetler oldukça yüksek oluyor, tarlada üretim başladığı zaman fiyatlar düşecektir. Esnaf olduğum için fiyatların Nisan ayı sonrasında düşeceğini biliyorum. Bu fiyatlar elbette ki insanları olumsuz etkiliyor ve insanlar buraya gelmediği zaman bizler de etkileniyoruz.”

12-03-2025                             19-03-2025

Çilek                            250 TL                                    230 TL

Muz                            70 TL                                      70 TL

Çağla                          500 TL                                    400 TL

Armut                         60 TL                                      70 TL

Kivi                              100 TL                                    120 TL

Avokado                     50 TL (Tanesi)                        50 TL (Tanesi)

Elma                           55 TL                                      80 TL  

Cennet Hurma           120 TL                                    140 TL

Mango                        75 TL (Tanesi)                         75 TL

Mandarin                   60 TL                                      40 TL

Kereviz                        50 TL                                      40 TL

Marul                         25 TL                                      20 TL

Domates                     50 TL                                      40 TL

Tatlı Biber                   130 TL                                    100 TL

Maydanoz                   15 TL (Bağ)                             15 TL (Bağ)

Brokoli                       80 TL                                      75 TL

Çiçek Lahanası            60 TL                                      40 TL

Beyaz Sarma              100 TL (Tanesi)                      40 TL (kilosu)

Mor Sarma                 50 TL (Tanesi)                        50 TL (Kilosu)

Patlıcan                      130 TL                                    100 TL

Kapya Biber                130 TL                                    130 TL

Dolmalık Biber           120 TL                                    80 TL

Salatalık                      120 TL                                    80 TL

Nar                             60 TL                                      50 TL

Ananas                        65 TL (Tanesi)                         60 TL (Kilosu)

Kabak                         80 TL                                      60 TL

Üzüm                          200 TL                                    200 TL

Limon                         25 TL                                      25 TL

Patates                        50 TL                                      45 TL

Ayrelli                         170 TL (bir bağ)                     170 TL

Havuç                          40 TL                                      50 TL

Bezelye                       100 TL                                    120 TL

Taze Bakla                   100 TL                                    150 TL

Ispanak                       25 TL (bir bağ)                        20 TL

Portakal                      30 TL                                      50 TL

Mantar                       200 TL                                    180 TL            

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
‘Sorumluluğu üstleniyorum’
‘Sorumluluğu üstleniyorum’
  1. KIBRIS

banner608

banner473