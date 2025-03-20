Mutfak bütçesi zorluyor

Ömer KADİROĞLU

Girne’de Çarşamba günleri kurulan açık pazarda dün geçen haftaya göre bazı ürünlerin fiyatı düştü; bazılarının yükseldi, bazılarının ise aynı kaldı. Geçen hafta 120 liraya satılan salatalık, 40 lira indirimle 80 liradan tezgahtaki yerini aldı. Lahana ise 100 liradan 40 liraya düştü. Tatlı biber ve patlıcanın fiyatı 130 liradan 100’e, dolmalık biberin 120 liradan 80’e, kabağın 80 liradan 60 liraya geriledi. Bazı sebzelerin fiyatları ise yükseldi. Bezelyenin fiyatı 100 liradan 120’ye, baklanın ise 100 liradan 150’ye yükseldi.

Pazara alışverişe gelen vatandaşlar, sebzelerde bir nebze indirim olsa da etiketlerin çoğunun 3 haneli rakamlardan oluştuğunu ifade ederek, mutfak alışverişinin gün geçtikçe bütçelerini sarstığını ifade etti.

Ne dediler…?

Halide Eryılmazlar

“Pazar yerinden alışveriş yapmaya geldim ancak market fiyatları ile pek bir farkı yoktur. Buradaki tek avantajımız daha fazla çeşit ve taze ürün bulabiliyoruz. Bu fiyatlar insanları zora sokuyor. Eskisi gibi olmasa da et, tavuk, meyve sebze tüketebiliyoruz ancak fiyatları nedeniyle eskiden alındığı gibi alınmıyor. Belediyelerden marketlerde denetim yapmalarını istiyoruz. Bir markette domates 145 lira bir diğerinde 200 lira. Buna bir çözüm üretmelerini ve denetimler yapmalarını istiyoruz.”

Naciye Hanım

“Pazar yerinin fiyatları genel olarak marketlerde bulunanlarla aynıdır. Bu fiyatlar insanları zora sokuyor ve gözlemlediğim kadarıyla çevremizde de birçok insan sebze ve meyve almakta güçlük çekiyor. Et, tavuk, meyve ve sebze ürünlerini eskisi kadar tüketemiyoruz. Herkes açısından geçim artık çok zorlaştı.”

Günalp Gökoğlu

“Domates, salatalık ve biraz biber aldım. Artık ucuz bir şey kalmadı. Bu artan fiyatlar aile bütçelerini olumsuz yönde etkiliyor. Pazar yeri fiyatlarına baktığımda her şey Türkiye’den çok çok pahalı oldu. Et, tavuk, meyve ve sebzeyi eskisi gibi tüketemiyoruz. İnsanlar çok zor durumda ve yetkililerden bir çözüm üretilmesini bekliyoruz.”

İbrahim Güneyligil

“Alışveriş yapmaya geldim ancak bazen pazar yeri marketten daha pahalı oluyor. Eskisi gibi meyve ve sebze alamıyoruz. Eski bolluk, eski ucuzluk yoktur. Bu noktada yetkililerin yapacağı bir şey yoktur. Bu fiyatların yükselmesine sebep biz vatandaşlardır. Artan fiyatlar karşısında insanlar manevi değerleri bir yere bırakıp maddiyata önem veriyor ve o yüzden de bu fiyatlar yükseliyor. Bundan sonra ne olacağız Allah bilir.”

Yusuf Demir

“Vatandaş pazar yeri fiyatlarından çok rahatsız ve şikayet ediyor. Fiyatların yüksek olmasının nedeni seralarda üretilen ürünlerin maliyetidir. Maliyetler oldukça yüksek oluyor, tarlada üretim başladığı zaman fiyatlar düşecektir. Esnaf olduğum için fiyatların Nisan ayı sonrasında düşeceğini biliyorum. Bu fiyatlar elbette ki insanları olumsuz etkiliyor ve insanlar buraya gelmediği zaman bizler de etkileniyoruz.”

12-03-2025 19-03-2025

Çilek 250 TL 230 TL

Muz 70 TL 70 TL

Çağla 500 TL 400 TL

Armut 60 TL 70 TL

Kivi 100 TL 120 TL

Avokado 50 TL (Tanesi) 50 TL (Tanesi)

Elma 55 TL 80 TL

Cennet Hurma 120 TL 140 TL

Mango 75 TL (Tanesi) 75 TL

Mandarin 60 TL 40 TL

Kereviz 50 TL 40 TL

Marul 25 TL 20 TL

Domates 50 TL 40 TL

Tatlı Biber 130 TL 100 TL

Maydanoz 15 TL (Bağ) 15 TL (Bağ)

Brokoli 80 TL 75 TL

Çiçek Lahanası 60 TL 40 TL

Beyaz Sarma 100 TL (Tanesi) 40 TL (kilosu)

Mor Sarma 50 TL (Tanesi) 50 TL (Kilosu)

Patlıcan 130 TL 100 TL

Kapya Biber 130 TL 130 TL

Dolmalık Biber 120 TL 80 TL

Salatalık 120 TL 80 TL

Nar 60 TL 50 TL

Ananas 65 TL (Tanesi) 60 TL (Kilosu)

Kabak 80 TL 60 TL

Üzüm 200 TL 200 TL

Limon 25 TL 25 TL

Patates 50 TL 45 TL

Ayrelli 170 TL (bir bağ) 170 TL

Havuç 40 TL 50 TL

Bezelye 100 TL 120 TL

Taze Bakla 100 TL 150 TL

Ispanak 25 TL (bir bağ) 20 TL

Portakal 30 TL 50 TL

Mantar 200 TL 180 TL