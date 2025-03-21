Seçim süreci başlatıldı

Sırbistan Parlamentosu, Başbakan Milos Vučević’in istifasını resmen kabul ederek, yeni bir hükümetin kurulması için yasal süreci başlattı. İktidardaki Sırp İlerleme Partisi’nin (SNS) lideri ve Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić’in müttefiklerinden Başbakan Milos Vučević, geçen Kasım ayında Novi Sad kentindeki bir tren istasyonunda meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kazanın ardından başlayan protestolar sürecinde 28 Ocak’ta istifa etmişti.

Sırbistan parlamentosunun bugünkü oturumunda, Vučević’in istifası resmen kabul edildi ve yeni başbakan belirlenmesi için 30 günlük yasal süreç başladı. Vučević’in istifasının son gündem maddesi olduğu parlamento oturumu, muhalefet milletvekillerinin hükümet karşıtı ve öğrenci gösterilerini destekleyen protestoları nedeniyle şiddet olaylarına sahne oldu.

Anayasa gereği, Cumhurbaşkanı Vučić’in, 2027’de yapılacak parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar ülkeyi yönetecek yeni başbakan adayını önermesi için 30 günü bulunuyor.

Eğer Vučić, bu süre içinde yeni bir başbakan adayı belirleyemezse, 45 ila 60 gün içinde erken seçim yapılması gerekecek. Parlamento Başkanı Ana Brnabić, “Yeni hükümet için son tarih 18 Nisan gece yarısıdır” açıklamasında bulundu.

Anketler ne diyor?

Sırbistan’da devam eden protestolar zemininde, iktidardaki SNS’ye karşı tepki günden güne artıyor.

Aralık ayında IPSOS Strategic Marketing tarafından yapılan bir ankete göre SNS’nin seçmen desteği yüzde 48,3 seviyesindeydi, ancak hükümete yönelik kamuoyundaki tepki o tarihten bu yana önemli ölçüde arttı.

Muhalefet partileri ise erken seçim ihtimalini reddederek, SNS’nin yer almadığı geçici bir hükümet kurulmasını talep etti. Ancak Vučić, bu seçeneği daha önce defalarca reddetti.

