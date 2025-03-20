Ağır suç işledi

Ömer KADİROĞLU

Girne’de 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanan Utku Selçuklu hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, “16 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel tecavüz, 16 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel istismar ve cinsel saldırı” suçlarından 8 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

Başkan Banu Soyer, Kıdemli Mine G. Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer’in oy birliği ile aldığı kararı Kıdemli Yargıç Ozankaya okudu.

Yargıç, olayın 2022 yılında gerçekleştiğini belirterek, müştekinin olay tarihinde 14 yaşında olduğunu belirtti.

Yargıç, sanığın “16 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel tecavüz, 16 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel istismar ve cinsel saldırı” suçlarından yargılanarak, mahkum edildiğini ifade etti. Yargıç, mahkum edilen sanığa ceza takdir ederken, tüm unsurları değerlendirdiklerini açıkladı.

Sanığın küçük bir kız çocuğuna karşı suç işlendiğini kaydeden Ozankaya, bu tür suçların toplumda tedirginlik yarattığını ifade ederek, sanık Utku Selçuklu’nun ciddi ve vahim suçlara karıştığını okunan kararda dikkate aldıklarını söyledi. Kadınlara ve çocuklara karşı işlenen en ağır suçların başında cinsel suçlar geldiğine değinen Ozankaya, ülkede cinsel suçların vahim boyutlara ulaştığını söyledi.

Sanık Selçuklu ile müşteki arasında olay tarihinde ciddi bir yaş farkı olduğuna da vurgu yapan Ozankaya, suç tarihinde Utku Selçuklu’nun 26 yaşında Müştekinin ise 14 yaşında olduğunu belirtti. Oy birliği ile alınan kararı okuyan Ozankaya, yaşanan olayın ardından müşteki çocukta “akut stres” bozukluğu oluştuğunu yeme içme durumunda farklılıklar baş gösterdiğini ruhsal boyutu incelendiği zaman müşteki çocuğun ruhsal durumunun da kararda dikkate alındığını kaydetti.

Yargıç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değindikten sonra 8 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

