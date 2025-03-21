2 dosya hazırlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltında ikinci gününü geçirdi.

Çok sayıda şüpheli olduğu için ifadesinin alınmasına dün başlandı.

İmamoğlu ile birlikte belediye, inşaat firması ve reklam ajansı çalışanlar, belediyeye ait Medya A.Ş. ile çalışan reklam firmalarının sahip ve yöneticilerinin çoğu da gözaltında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı kararı sonrasında yaptığı açıklamada, iki dosyaya işaret etti.

Bu dosyalardan ilki, terör örgütü üyelerini işe alma, diğeri ise belediye ihaleleriyle ilgili.

Bu dosyada 7 şüpheli bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında yapılan ilk açıklamada, "terör örtüyle ilişki" suçlaması yönetildi. Bu soruşturma kapsamında özetle şu suçlamalara yer verildi:

"- Ekrem İmamoğlu'nun kent uzlaşısı temelinde terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) çatı yapılanmasıyla ittifak yapıldığına dair tespitlerin terör örgütüne müzahir medya tarafından duyuruldu

- İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat, Şişli Belediye Başkanı Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Çalışkan, PKK/KCK terör örgütünün ideolojik alan yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen firari şüpheli A.B. ve A.B.'nin sahibi olduğu Spectrum House çalışanı H.A. ve Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Özdemir iştirak halinde "Kent Uzlaşısı" faaliyetinin içerisinde yer aldı

- İmamoğlu, diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde, belediye meclis üyesi listelerinin kendisinin onayıyla belirlenmesi de nazara alındığında terör örgütünün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin arttırılması amacını taşıyan kent uzlaşısı faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledi"

Yolsuzluk ve rüşvet

İmamoğlu, hakkındaki ikinci soruşturma, yolsuzluk ve rüşvet gibi suçlamaları içeriyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu suçlamayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

- İş adamlarını para vermeye zorlamak, bazılarıyla ortak hareket ederek, haksız kazanç sağlamak, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan gelir elde etmek,

- Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan Meyda A.Ş ve Kültür A.Ş.'nin hizmet alımı nitelikli işlerine yüksek fiyatlı teklifler verdirmek,

- Birçok iş yerinden rüşvet talep etmek, kabul etmeyen mağdurlar hakkında Belediye Encümenlerinden aldırılan kararla zorla para almaya çalışmak,

- MEDYA A.Ş, KÜLTÜR AŞ., KİPTAŞ ve İSFALT firmalarından ihale alan örgüt üyelerinin belediyeden aldıkları ilk avans ödemeleri ile ya örgüt lideri İmamoğlu'na ait inşaatlara para aktarmak"

Mücadele sürecek

Bu arada İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ikinci gününde İstanbul'un dört bir yanından vatandaşlar Saraçhane'ye akın etti.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane’deki İBB Başkanlık Binası önündeki halk buluşmasında konuştu. Yapılan konuşmalarda haksızlıklarla mücadelenin süreceği belirtildi.

