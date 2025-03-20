Muhammed de tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Narkotik ekipleri tarafından Gazimağusa ve Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda 325 gram hintkeneviri, 108 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken; Abdullah Taş ile Mohammed Saeed Abdalla tutuklandı. Zanlılar dün ek süre talebiyle duruşmaya çıkarıldı. Zanlıların tasarrufunda uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 720 dolar, 160 Sterlin ve 120 Euro paraya el konulduğu bildirildi. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy; 18 Mart 2025 tarihinde, Abdullah Taş’ın tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve ikametgâhına gittiklerini söyledi. Zanlının huzurunda yapılan arama neticesinde, ambalajlı paketler halinde, 155 gram hintkeneviri ve 108 adet u hap ele geçirildiğini aktaran polis; uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 720 dolar, 160 Sterlin ve 120 Euro paraya el koyduklarını açıkladı.

Polis memuru; zanlının, uyuşturucu maddeleri 14 Mart’ta 2 bin 400 Euro karşılığında, Mohammed Saeed Abdalla’dan aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis; Abdalla’nın Lefkoşa’daki evine operasyon düzenlendiğini, tasarrufunda da 170 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulduklarını açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis; mahkemeden süre talep etti. Mahkeme; zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

