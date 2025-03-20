100 bin TL nakit ödedi

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Demirhan’da gerçekleştirilen Hendek Operasyonu’nda ele geçirilen 713 kilo kırmızı etle ilgili soruşturma tamamlandı. Operasyonda tutuklanan Yavuz Kurt dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken; piyasa değeri 426 bin lira olan etlerin gömülerek, imha edildiği belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlı Yavuz Yurt'un "gümrüksüz mal tasarrufu" suçundan tutuklandığını söyledi. Polis; 9 Mart 2025 tarihinde saat 04.50 raddelerinde Demirhan'da zanlının kullanımında bulunan UN 445 plakalı araçta Lefkoşa Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince yapılan aramada gümrüksüz olduğu tespit edilen 713 kilo et bulunarak, emare olarak alındığını belirtti.

Polis; etlerin üzerinde ülkemizde kullanılan mezbaha, veteriner sağlık işareti olmadığını, yasal olmayan yollardan KKTC'ye getirildiğini tespit ederek, zanlıyı tutukladıklarını belirtti. Polis; zanlının aynı gün itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini, etleri Akıncılar bölgesinde Dimitris adında bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis memuru; zanlının 2 mahkemeye çıkarılarak, 10 gün ek süre alındığını; yapılan araştırma sonucu 18 Haziran 2020 tarihinde 95 kilo kaçak etle yakalandığını ve idari para cezası aldığını belirlediklerini açıkladı.

Polis; toplam değeri 426 bin TL olan etlerin belediye tarafından gömülerek, imha edildiğini belirtti. Polis; soruşturmanın tamamlandığını, suçun ağır ceza mahkemesi kapsamına girdiğini ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 100 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

