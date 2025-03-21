Cenevre tepkisi

Güneydeki faşist ELAM ve DİSİ arasında, Cenevre konferansında yaşananlar ve Kıbrıslı Türklere “her düzeyde olumlu oy kullanma hakkı tanıması” konusunda karşılıklı açıklamalarla tartışma yaşandı.

Fileleftheros gazetesi; ELAM partisinin Cenevre konferansında alınan kararlarla hemfikir olmadığını belirterek DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’ya yönelik eleştirilerde bulunduğunu yazdı.

ELAM Basın Sözcüsü Marios Pelekanos, DİSİ Başkanı Dimitriu’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e “Kıbrıslı Türklere her düzeyde olumlu oy kullanma hakkı verilmesini kabul etmesini tavsiye ettiğine dair bilgiler bulunduğunu” belirterek, bunun doğru olup olmadığı konusunda Dimitriu’nun açıklama yapmasını talep etti.

Pelekanos, Cenevre’deki gelişmeleri de değerlendirirken, “müzakerenin aldığı yön ve Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin genel tutumunun endişe verici olduğunu, Cenevre’de görüşülen Güven Yaratıcı Önlemlerin Türk tarafının tezlerinin geri çekilmesiyle eş zamanlı olacak şekilde ele alınmamasının Kıbrıs sorununun çözümüne katkı sağlamayacağını ve sahte bir ‘barışçıl birlikte varoluş’ imajı yaratarak Ankara’nın planlarına yardımcı olacağı” iddiasında bulundu.

Gazete, Pelekanos’un açıklamalarına DİSİ’den yanıtın gecikmediğini belirterek iddiaların reddedildiğini yazdı.

AKEL: “Süreç canlı tutuldu”

Öte yandan Haravgi gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun Cenevre konferansını değerlendirerek “Kıbrıs sorununun çözümü sürecinin canlı tutulduğunu” belirttiğini yazdı.

Habere göre Stefanu dünkü açıklamasında, BM Genel Sekreteri’nin “çıkmazın aşılmasını sağlayacak dinamizmin oluşması adına küçük adımlar atma yolunu seçtiğini” belirterek Temmuz ayındaki bir sonraki konferans öncesinde gerekli hazırlığın iyi yapılması gerektiğini vurguladı.