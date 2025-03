‘Sorumluluğu üstleniyorum’

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Ogün Aldemir’in ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Murat Şenkul, “başkanı olduğum kentin sınırları içinde trafikte bir can daha kaybedildi. Kazanın olduğu cadde üzerinde onlarca aydınlatma direği var ancak sadece o noktadaki aydınlatmalar yanmıyordu. Göreve geldiğimizden beri aydınlatmalar konusuna çok ciddi bütçe ayırdık ve sürekli bölgeleri yeniliyoruz. Ancak tümünün düzeltilmesi her konuda olduğu gibi bu konuda da zaman alacak” ifadelerini kullandı.

Şenkul, şöyle devam etti:

“Ancak yol karanlıktı, yol bozuktu gibi yan sorunlara odaklanarak sorunun esasını gözden kaçırmamız gerektiğini düşünüyorum. Alkollü, süratli, dikkatsiz şekilde araç kullanıyoruz. Sorunun esasını hep ıskalayarak, sosyal medyada like avcılığı yaparak bu ölümlerin önüne geçemeyeceğiz.

Tekrar yazıyorum: Alkollü, süratli ve dikkatsiz şekilde araç kullanıyoruz. Bu kaybın son olmasını sadece dileyerek değil bunun olmasını sağlamak için üzerimize düşeni yapmaya daha da çok efor harcayacağız ama başta sürücüler olmak üzere konunun tüm paydaşları üstüne düşeni yapmazsa vicdanı sahibi insanlar olarak daha çok uykusuz gece geçireceğiz.”