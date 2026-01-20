8 gün hücrede kalacak

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir galeride çalıştığı 2024 yılında başkasına satılan aracı tamir amacıyla geri aldıktan sonra 39 bin Sterline bir başka şahsa veren, akabinde yurt dışına giden A.Y. 2 yıl sonra geri dönünce tutuklandı.

Ercan Havalimanı’nda tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 8 gün ek süre alınırken, soruşturmayı yürüten polis memuru olguları aktardı.

Polis, zanlının 2024 yılı Mart ayında Hamitköy’de faaliyet gösteren ve araç alım-satımı yapan bir iş yerinde çalıştığı dönemde, daha önce satışını yapılarak devri tamamlanan iki adet aracı tamir maksadıyla geri aldığını belirtti.

Polis, zanlının söz konusu araçları daha sonra yeniden başka şahsa satarak toplam 39 bin Sterlin para temin ettiğini söyledi. Polis, şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını mahkemeye aktardı.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının 16 Nisan 2024’te ülke dışına çıkış yaptığının tespit edildiğini, bu nedenle aranan şahıs ilan edildiğini belirtti. Polis, zanlının 15 Ocak 2026’da ülkeye giriş yaptığı sırada Ercan Havalimanı’nda tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis; meseleyle ilgili bir adet ifade temin edildiğini ancak halen alınması gereken birçok ifade bulunduğunu söyledi.

Polis ayrıca, zanlının Girne bölgesinde de benzer nitelikte suçlar işlemiş olabileceğine dair bilgi temin edildiğini ve bu hususun da araştırılacağını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının tutuklu bulunduğu süre içerisinde gönüllü bir ifade verdiğini, söz konusu ifadenin suçu kabul eder nitelikte olduğunu ve birçok beyan bulunduğunu söyledi.

Polis; bu beyanların suçun nevinin değişmesine sebebiyet verme olasılığının kuvvetle muhtemel olduğunu belirtti.

Polis; zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki etme olasılığının bulunduğunu belirterek mahkemeden ek süre talebinde bulundu.

Mahkeme; zanlının 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

