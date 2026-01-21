Destek arıyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis Kıbrıs sorunundaki tüm paydaşların hedefinin, Kıbrıs sorunuyla ilgili gayriresmi bir genişletilmiş konferansın toplanması olduğunu dile getirdi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre; bir etkinlikte yaptığı açıklamada, beşli konferansın toplanması ihtimalinin uzaklaştığına dair değerlendirmeleri yorumlayan Hristodulidis, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in adaya gelişinin sonuçlarıyla ilgili peşin hükme varmak istemediğini ifade etti.

Hristodulidis, Holguin’in Kıbrıs’a gelişinden önce, çeşitli başkentlerde müdahil taraflarla ve ilgili taraflarla görüşmeler yapacağını da söyledi.

Herkesin ana hedefinin bu gayriresmi genişletilmiş konferansın toplanması olduğunu yineleyen Hristodulidis, Holguin’in Kıbrıs dışındaki temaslarının tamamlanmasının ardından olguların de-ğerlendirileceğini belirtti.

Hristodulidis Rum kesiminin arzusunun, özlü müzakerelerin yeniden başlamasının duyurulma-sına yol açacak konferansın en yakın zamanda toplanması olduğunu da öne sürdü.

Gazete haberinin devamında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Holguin’le görüşmeye hazır olduğu konusunda dün sosyal medyada yaptığı paylaşımına da yer verdi.

Fileleftheros gazetesi ise “Liderler Farklı Önceliklere Sahip” başlıklı haberinde BM Genel Sek-reterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, Kıbrıs sorunundaki diyaloğun iler-lemesi çabasıyla önümüzdeki hafta, liderlerle yeni tur görüşmelerde bulunmak için adada olaca-ğını yazdı.

İki liderin kamuoyunda yaptığı açıklamalarda Kıbrıs sorunundaki sürece yönelik farklı önce-liklere sahip olduklarının görüldüğünü kaydeden gazete, Hristodulidis’in yaptığı açıklamada hedefin gayriresmi konferansın toplanması olduğunu söylediğini, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın ise iyi bir atmosfer yaratılmasının daha önemli olduğunu savunduğunu ekledi.

