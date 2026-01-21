30 sanatçının eseri yer alıyor

Girne’deki Art Rooms Galeri, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “Soil & Water: Mediterranean Crossing” Türkçe adıyla “Toprak ve Su: Akdeniz Geçişi” başlıklı karma sergiye ev sahipliği yapıyor.

Küratörlüğünü Başak Şenova’nın üstlendiği sergide, toprak ve su ekolojik, kültürel ve politik boyutlarıyla ele alınıyor.

Yaklaşık 30 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, Akdeniz coğrafyasını tarihsel ve güncel bağlamda tartışmaya açıyor.

Uluslararası Soil & Water projesiyle bağlantılı olan sergi, Art Rooms’un yanı sıra ARUCAD kampüsüne de taşınarak galeri ile akademik alan arasında diyalog kuruyor.

Sergi, Pazar günleri hariç her gün 13.30–20.30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

