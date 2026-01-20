Kuryelerin bağlantıları araştırılıyor

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince Lokmacı Kara Geçiş Kapısı’nda gerçekleştirilen “Kangal Operasyonu” kapsamında ele geçirilen bir kilo 500 gram hintkeneviri, 577 adet hap, 20 gram mavi renk toz madde ile satışı yeşil reçeteye tabi 112 adet Lyrica marka ilaçla ilgili soruşturma sürüyor.

Operasyonda tutuklanan J.S.(K-21), Q.E.M.A.(E-22), F.M.F.M.(E-27) ve M.R.(K-20) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıların bağlantılarının araştırıldığı belirtilerek, ek süre talep edildi.

Polis; 15 Ocak 2026’da Narkotik Şube tarafından Lokmacı Kara Geçiş Kapısı’ndan yüklü miktarda uyuşturucu madde geçirileceğine dair alınan bilgi üzerine aynı gün bölgede pusu görevi başlatıldığını söyledi.

Polis, zanlının saat 17.50 sıralarında Lokmacı Kara Geçiş Kapısı’ndan giriş yaptığı esnada tespit edildi-ğini aktardı. Polis; yapılan kontrolde zanlının elinde bulunan naylon poşet içerisinde bir kilo 500 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde, 577 hap, yaklaşık 20 gram ağırlığında mavi renk toz madde ile satışı yeşil reçeteye tabi 112 adet Lyrica marka hap bulunduğunu belirtti.

Polis memuru; söz konusu maddelerin emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuk-landığını kaydetti.

Soruşturma sürüyor

Polis, zanlı J.S.’nin vermiş olduğu gönüllü ifadede, uyuşturucu maddeleri güneyde Rami isimli bir şahıstan temin ettiğini, maddeleri kuzeye geçirdikten sonra Lefkoşa’da kendisini yanlarında kurt köpe-ği bulunan iki şahsa teslim edeceğini söylediğini aktardı.

Polis, bu beyan doğrultusunda yapılan ileri soruşturmada, Lefkoşa’da belirtilen şekilde bekleyen şahısların Q.E.M.A. ve M.R. olduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, tespit edilen zanlıların F.M.F.M. ile birlikte Lefkoşa’da kalmakta oldukları ikametgahta arama yapıldığını, yapılan arama neticesinde F.M.F.M.’nin yatak odasında yaklaşık 400 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, F.M.F.M.’nin ifadesinde söz konusu uyuşturucu maddeyi Lefkoşa’da tanımadığı bir şahıstan 2 gram olarak 2 bin TL karşılığında satın aldığını ve bir kısmını kullandığını beyan ettiğini aktardı.

Polis, ana zanlı J.S.’nin ifadesinde 10 Ocak 2026’da benzer tür ve miktarda uyuşturucu maddeleri kuzeye ithal ederek Q.E.M.A. ve F.M.F.M.’ye teslim ettiğini söylediğini mahkemeye aktardı. Polis me-muru; Q.E.M.A. ve F.M.F.M.’nin de Lefkoşa’da bir konuma bıraktıklarını söylediklerini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini; ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini, aranan şahıslar oldu-ğunu ve zanlıların bağlantılarının araştırıldığını kaydeden polis, 8 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.