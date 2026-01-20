Kameralar inceleniyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde bulunan Uluhan Oto Galeri’ye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan A.K. (E-17), H.B.E. (E-31), B.G. (E-41), E.Y(.E-23), A.D. (E-37) ve F.Y. (E-34) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Daha önce tutuklanan A.G. ile H.K. ile suçla bağları tespit edilmeyerek serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkarılan 6 zanlı hakkında 4 gün ek süre temin edilirken, birçok noktadan temin edilen güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini belirtti.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; zanlıların Lefkoşa’da meydana gelen “taammüden adam öldürmeye teşebbüs, ağır yaralama, yaralama, kanunsuz ateşli silah tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu, meskûn mahalde ateş açma ve kasti hasar” suçlarıyla ilgili tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı A.K.’nin 6 Ocak günü saat 10.00 sıralarında Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Uluhan Oto Galeri’ye silahlı saldırı düzenlediğini ifade etti.

Polis memuru; zanlının galeriye yönelik 6 el ateş açtığını, olay sırasında Hidayet Duran ile Eyüp Bilgi’nin yaralandığını belirtti.

Polis, zanlının olayın meydana geldiği günün akşamı Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını, yapılan aramada tasarrufunda kask, 2 adet tabanca ile 15 adet canlı mermi bulunduğunu söyledi.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen F.Y.’nin Girne’de tespit edilerek 10 Ocak 2026’da tutuklandığını söyleyen polis, incelenen kamera görüntülerinde saldırıda kullanılan tabancanın teslim edildiği aracın F.Y. tarafından kullanıldığının belirlendiğini ifade etti.

Polis, devam eden soruşturma çerçevesinde İskele, Lefkoşa ve Beyarmudu bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda A.D., H.B.E., E.Y.ve B.G.,’nin tutuklandığını, A.D.’nin Beyarmudu Kara Geçiş Kapısı’nda, H.B.E.’nin ise Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda yakalandığını söyledi.

Polis, zanlıların verdikleri ifadeler doğrultusunda olayda kullanılan motosikletin teslim edildiği boş arazide arama yapıldığını, motosiklete ait olduğu düşünülen bir parçanın bulunarak emare alındığını belirtti.

Motosiklet güneyden

Polis ayrıca H.B.E., A.D. ve E.Y.’nin olayda kullanılan motosikletin temin edilmesinde rol aldıklarının belirlendiğini, H.B.E.’nin motosikleti Güney Kıbrıs’tan getirdiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis; B.G., A.C.G. ve H.K.’nin ise aranan şahısları evlerinde barındırdıklarının belirlendiğini mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturmanın halen devam ettiğini, zanlı A.K.’nin iki ayrı gönüllü ifade verdiğini ve bu ifadelerin araştırılacağını, ayrıca aranan şahıslar bulunduğunu söyledi.

KKTC genelinde çok sayıda kamera görüntüsünün incelendiğini, zanlının ülkeye giriş yaptığı tarihten itibaren ülkede bulunduğu sürecin detaylı şekilde araştırıldığını belirten polis, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera kayıtları bulunduğunu kaydederek, 4 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Dijital verileri inceleniyor

Savcı Behrat Mavioğlu, birçok kamera kaydının ve dijital verilerin incelemesinin sürdüğünü, soruşturmanın etkin bir şekilde devam ettiğini belirtti. Savcı, aranan şahıslar olduğunu ifade ederek, zanlının 4 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatları süreye itiraz etmezken, polis sorular yöneltti. Zanlı B.H.’nin avukatı müvekkilinin motosikleti 5 Ocak’ta Güney Kıbrıs’tan getirdiğini, KKTC sınırları dışında olan İngiliz Üsler Bölgesine bıraktığını söyledi.

Mahkeme; zanlıların 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.