Büyük beğeni topladı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Ocak ayı konserleri kapsamında düzenlenen iki ayrı kon-serle sanatseverlerle buluştu. Konserleri Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile eşi Nilden Bektaş Erhürman da izledi. Şef Alessandro Cedrone yönetiminde gerçekleştirilen konserlerde, flüt sa-natçıları Umut Can Ünal ile Gizem Meriç Kılıç solist olarak sahne aldı.

Ocak konserleri kapsamında düzenlenen ilk etkinlik, 15 Ocak Perşembe akşamı Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi. İkinci konser ise 16 Ocak Cuma akşamı Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon’da yapıldı. Her iki konser de müzikseverlerin yoğun ilgisiyle takip edildi.

Salonu dolduran sanatseverler, orkestranın ve solistlerin performanslarını dikkatle takip etti.

Programda, İtalyan besteci Gioachino Rossini’nin “Bay Bruskino Uvertürü”, flüt repertuvarının önemli eserleri arasında yer alan Franz Doppler’in iki flüt için Re minör konçertosu ile Franz Schubert’in 5. Senfonisi seslendirildi. Özellikle iki flüt için yazılmış konçertoda solistlerin uyu-mu ve teknik performansı izleyicilerden beğeni topladı.

Konser boyunca orkestra ile solistler arasındaki uyum dikkat çekerken, eserlerin ardından salo-nu dolduran izleyiciler performansları alkışlarla karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestra-sı’nın Ocak ayı konserleri, klasik müzikseverler tarafından beğeniyle izlendi.