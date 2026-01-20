Yandım Allah

Lefkoşa’da iki ayrı caminin bağış kutusundan para çalan W.S. kamera görüntüleri sayesinde tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis, 17 Ocak 2026 tarihinde saat 02.00 sıralarında Surlariçi bölgesinde bulunan İplikpazarı Ca-mii’ne ait kilitli giriş kapısının herhangi bir hasara uğratılmaksızın açıldığını ve cami içerisine girildiğini söyledi.

Polis, cami içerisinde bulunan bağış kutusuna ait kilidin kırıldığını, kutu içerisinden 300 TL nakit para-nın çalındığını mahkemeye aktardı. Polis ayrıca, cami içerisinde bulunan güvenlik kameralarına ait do-labın kilidinin de kırıldığını belirtti.

Meseleyle ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında camiye ait güvenlik kamera görüntülerinin emare olarak temin edilip incelendiğini kaydeden polis, yapılan incelemeler neticesinde zanlının tespit edildiğini ifade etti.

Polis, yine incelenen kamera görüntülerinde zanlının 8 Ocak saat 22.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Yenişehir Şehitler Camii’ndeki bağış kutusuna ait iki adet asma kilidi kırarak henüz tespit edilemeyen miktarda parayı çaldığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının 18 Ocak 2026 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Soruşturmanın henüz yeni başladığını belirten polis, zanlının benzer nitelikteki başka hırsızlık meseleleriyle bağlantısının olup olmadığının araştırılacağıı belirtti.

Polis; alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu ifade ede-rek, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının üç gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.