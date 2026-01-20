Güneyde ilginç cinayet

Güney Kıbrıs’ın Baf’ın “Peya” kasabasında cumartesi gecesi yaşanan olayda, 29 yaşındaki Bulgaristan uyruklu bir şahıs, sosyal medya platformu TikTok’ta uygunsuz içerik paylaştığı gerekçesiyle amcasını bıçaklayarak öldürdü.

Fileleftheros gazetesi, 41 yaşındaki amcanın, olay sırasında yanında beş kişiyle birlikte Peya kasabasına geldiğini aktardı. 29 yaşındaki zanlı, amcasını göğsünden bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı ve olay yerinde hayatını kaybetmesine neden oldu. Zanlı ayrıca, amcasının yanında bulunan bir kişiyi de aracını üzerine sürerek yaraladı.

Olayın ardından polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı. Zanlının verdiği ifadeye göre, sosyal medya platformunda bir kadın hakkında uygunsuz ifadeler içeren videoların paylaşılması nedeniyle amcasına saldırdığı belirtildi. Polis, saldırının detaylı nedenlerini ve olay anındaki koşulları araştırıyor.

Şahıs hakkında mahkeme tarafından 8 gün tutukluluk kararı verildi.

