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8 gün kaçabildi

Alayköy’de faaliyet gösteren gece kulübünde bir şahsı yaralayan Nihat Can Yıldırım bir hafta sonra yakalandı

8 gün kaçabildi
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Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de faaliyet gösteren bir gece kulübünde husumetli olduğu şahsı yaraladıktan sonra kaçan Nihat Can Yıldırım, 8 gün sonra yakalandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

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Duruşmada olayı aktaran polis,  Nihat Can Yıldırım’ın ‘yaralama, ciddi darp ve kanunsuz bıçak taşıma’ suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 23 Kasım 2021 tarihinde saat 01.30 sıralarında Alayköy’de faaliyet gösteren bir gece kulübünde arasında husumet olan O.T.’nin elinde bulundurduğu ve henüz tespit edilemeyen kesici aletle sol koltuk altına sokup, 3 santimlik kesi oluşmasına neden olduğunu ve olay mahallinden kaçtığını söyledi. Polis, zanlının 2 Aralık’ta yakalandığını ve soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.
Mahkeme talebi kabul etti.  

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