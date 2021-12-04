İlk defası değil

Suna ERDEN

Taşucu-Girne seferini yapan yük ve yolcu gemisine gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen

3 milyon liralık uyuşturucunun ucu silah kaçakçılığına da dayandı.

Girne’de önceki gün 30 polis ve 4 dedektör köpek eşliğinde gerçekleştirilen Kaptan Köşkü operasyonunda tutuklanan gemi kaptanı Akın Barut, ikinci ve üçüncü kaptanlar Cihan Onkun ile Nihat Kürklü ve gemi çalışanı Ahmet Ünsal dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada aynı gemiyle geçtiğimiz Ağustos ayında silah ve uyuşturucu getirildiğine dair tespit yapıldığı açıklandı.

Daha önce ülkeye sokulan bir buçuk kilo uyuşturucu ve silahların kimlere verildiği araştırılırken, polis şimdilik bir isme ulaştı.

Lefkoşa’da tutuklanan ve tasarrufunda iki tabanca bulunan Mehmet Arslan, silahları 2021 yılı Ekim ayı içerisinde Akın Barut’tan aldığını itiraf etti.

Mehmet Arslan da dün tutuklama talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Uyuşturucu, silah ticareti yaptılar

Girne Kaza Mahkemesi’ndeki duruşmada Akın Barut, Cihan Onkun, Nihat Kürklü ve Ahmet Ünsal hakkındaki iddialar aktarıldı.



Soruşturmayı yapan uzun süren takip sonucu 2 Aralık 2021 tarihinde Taşucu’ndan Girne Limanı’na gelen yük ve yolcu gemisine operasyon düzenlendiklerini söyledi. Polis, yüzlerce araç ve TIR’ın yüklüm olduğu gemide 30 personelin dört narkotik detektör köpek eşliğinde arama yaptığını ifade etti. Polis, yapılan aramada kaptan köşkünün hemen arkasındaki odada toplam 2 kilo metamfetamin türü uyuşturucu ele geçirdiklerini ifade etti.Polis, gemi kaptanı Akın Barut, ikinci ve üçüncü kaptanlar Cihan Onkun ile Nihat Kürklü ve gemi çalışanı Ahmet Ünsal’ın tutuklandığını belirtti. Polis, sorgulanan zanlıların geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde de bir buçuk kilo Metamfetamin ve silah ithal ettiklerine dair itirafta bulunduklarını açıkladı.Polis, uyuşturucuların analize gönderildiğini, zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini ifade ederek, daha önce ülkeye getirdikleri silah ve uyuşturucu maddeyi kimlere verdiklerinin soruşturulacağını söyledi. Polis, bu nedenle Girne Limanı’ndan üst çembere kadar olan tüm güvenlik kamera görüntülerinin inceleneceğini açıkladı. Zanlılarla bağlantısı olan iki kişinin de tespit edildiğini ifade eden polis, Ahmet Ünsal’ın Akın Barut’un talimatıyla uyuşturucuyu kaptan köşkünün arkasındaki odaya sakladığını söylediğini aktardı.Soruşturmanın geniş çaplı bir şekilde sürdüğünü ifade eden polis, 3 gün süre istedi. Mahkeme soruşturma amaçlı zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Silahları kaptandan aldı

Gemi kaptanı Ahmet Barut’tan silah aldığı tespit edilen Mehmet Arslan da Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 1 Aralık’ta zanlının ikametgâhında yapılan aramada yatak odasında iki adet 9 milimetre çapında tabanca ve şarjörleri, 9 milimetre çapında mermi ve 85 adet kurusıkı tabanca mermisi ve tabanca kılıfının bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının silahları Akın Barut’tan aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis, tabancaya parmak izi ve balistik inceleme yapılacağını söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.