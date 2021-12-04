Ağır suç işledi

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Boğaz bölgesinde özel ders verdiği 10 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ilkokul öğretmeni Mustafa Kadir dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada, işlenen suçun ağır ceza kapsamına girdiği, toplumda infiale neden olduğu belirtilerek, tutuklu yargı talep edildi.

Mahkeme zanlıyı 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.



Soruşturmayı yapan polis, 22 Kasım 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Denetleme Kurulu Üyesi Dr. Havva Dağseven ile çocuğun annesinin Boğaz Karakolu’na giderek, Atatürk İlkokulu’nda görev yapan zanlıdan şikayetçi olduğunu söyledi.Polis, şikâyette zanlının 21 Eylül-19 Kasım 2021 tarihleri arasında Girne’ye bağlı Boğaz bölgesinde kolej sınavlarına hazırlanan 10 yaşındaki erkek çocuğunun cinsel organını okşadığını, kalçalarına bakıp ellediğinin söylendiğini aktardı. Polis, şikayet üzerine Sosyal Hizmet Uzmanı eşliğinde çocuğun ifadesine başvurulduğunu açıkladı. Polis, başlatılan soruşturma kapsamında zanlının gözaltına alındığını, aleyhine getirilen iddialarla ilgili sorgulandığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade vererek, suçunu kabul ettiğini açıkladı.Polis, soruşturmanın devam ettiğini, cinsel saldırıya uğrayan çocuğun psikoloğa götürüldüğünü ve raporun beklendiğini ifade etti. Polis memuru, zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, işlenen suçun ağır ceza kapsamına girdiğini, toplumda infiale neden olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti. Mahkeme zanlıyı 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.