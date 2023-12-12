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AB Gazetecilerin elektronik her türlü eşyalarını takip edecek

AB, gazetecilerin ülkelerin gizli servis kurumlarınca teknik takibe alınabilmelerine imkan veren bir yasayı yürürlüğe koymaya hazırlandığı, Güney Kıbrıs’ın da bu yasa tasarısına destek verdiği bildirildi.

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AB Gazetecilerin elektronik her türlü eşyalarını takip edecek
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Fileleftheros gazetesi: “Gazetecilerin İzlenmesi – Basının Yayın Organlarının Özgürlüğü Konusunda İlk Kez Görülen Düzenleme” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Avrupa Birliği (AB) organlarının, AB ülkelerindeki basın mensuplarının, gizli servisler tarafından teknik takibe alınabilmelerine imkan tanıyacak bir yasa tasarısı üzerinde çalıştıklarını, Rum hükümetinin de bu yasa önerisini desteklediğini yazdı.

Söz konusu yasa tasarısının, “ulusal güvenlik” gerekçeleriyle gazetecilerin bilgisayar ve diğer elektronik aletlerinin izlenmesine imkan tanıdığını belirtirken, tasarının görüşülmesinde son aşamaya gelindiğini de aktardı.

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