Önemli hedef

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hedeflerinin arasında Lefkoşa’da yeni bir geçiş noktası açılması da olduğunu vurguladı. Mağusa kapısının açılması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, doğru plan ve programlarla, bu memleketin ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durabileceğini belirtti.

Verilen bilgiye göre, katıldığı televizyon programında soruları yanıtlayan CTP Lideri Tufan Erhürman, “Bu memleketin gailesini çekenlerle bu yolu yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Ekonomide bütünsel yaklaşımın önemine dikkat çeken Tufan Erhürman, asgari ücretteki artışa rağmen sterlindeki artışın bir miktar gerisinde kaldığını kaydetti. Yeni belirlenen asgari ücretin, bu haliyle bile alım gücünü tam da koruyamadığını ifade eden Erhürman, hükümetin, bunun arkasında duracağını ümit ettiğini söyledi. Asgari ücret meselesinin, bütünsel ekonomik yaklaşımın bir parçası olduğuna vurgu yapan Erhürman, artışın, alım gücünü korumak açısından olumlu olduğunu dile getirdi.



Erhürman, “Özel sektöre destek beyanında bulunacak mı hükümet?” diye sordu. Gelirlerin dövize endekslenmesinin, halkın alım gücünü koruyacağına dikkat çeken Erhürman, dövizin karşısında son derece kırılgan bir ekonomiye sahip olduğumuzu ifade etti. Aylarca plan, proje yapılması için UBP hükümetlerine çağrıda bulunduklarına vurgu yapan Erhürman, “Kriz masası, kriz hükümeti kurun dedik. Dönemin başbakanı Sayın Ersin Tatar kriz yok dedi memlekette. Sokaktaki gençler bile doların kaç olduğunu bilir hale geldi günümüzde. Çünkü siz memleketi yönetmediniz” diye konuştu.

“Türkiye ile ilişkiler tamamen rafa kalktı”

Erhürman, içinde bulunduğumuz dönemde, Türkiye ile ilişkilerin tamamen rafa kalkmış durumda olduğunu öne sürdü. “Siz bu memlekete verdiğiniz hasarın farkında mısınız?” diye soran Erhürman, plansızlık ve programsızlığın devam ettiğini söyledi. KIB-TEK’in milyonlarca lira zarara uğratıldığına işaret eden Erhürman, “Bu bile, bir partinin seçime girmemesini gerektirir” dedi.

Erhürman, “bu zihniyetin, memleketi uçurumun kenarına getirdiğini, bu uçurumun kenarından memleketi döndürmek zorunda olduklarını” söyledi.