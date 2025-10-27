Barut fıçısı gibi

Gönyeli’de hafta sonu gerçekleştirilen polis denetimlerinde, iki sürücünün yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edildi. Sürücüler M.A. ile S.A. hem tutuklandı, hem hücrede sabahladı hem de araçlarına el konuldu. Geceyi karakolda geçiren zanlılar dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada M.A.’nın 360, S.A.2nın ise 230 miligram alkollü tespit edildiği açıklandı. Mahkeme, zanlıların davası görülünceye kadar sürüş ehliyetine el konulmasına emir verdi.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Tuğçe Çelik, 25 Ekim 2025 tarihinde saat 00.30 sıralarında Aşıklar Tepesi üzerinde devriye gezen ekiplerin YA 492 plakalı aracı kontrol için durdurduğunu belirtti. Yapılan kontrolde sürücü M.A.’nın nefesinden alkol kokusu geldiğini ifade eden polis, zanlıya yapılan testte 360 miligram alkollü içki tesiri altında olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının işlemiş olduğu suçun izah edilip yasal ihtarda bulunulduğunu ancak herhangi bir yanıt vermediğini kaydetti.

Polis, aracın trafikten men edildiğini ve zanlının Gönyeli Polis Karakoluna götürülerek hücreye yerleştirildiğini söyledi. Zanlıya ertesi sabah suç tebliği yapıldığını ve davayı kabul ettiğini belirten polis, sürüş ehliyetine geçici olarak el konulmasını talep etti.

Polis, S.A.’ın da 26 Ekim 2025 tarihinde saat 00.45 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde yapılan trafik kontrolünde tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlıya ait RN 330 plakalı aracın durdurulduğunu belirtti. Yapılan alkol testinde sürücünün 230 miligram alkollü içki tesiri altında olduğunun tespit edildiğini söyleyen polis, zanlının tutuklandığını ve araçla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını ifade etti. Polis memuru, her iki zanlının da davaları görülünceye kadar ehliyetlerine el konulmasını talep etti. Mahkeme, zanlıların davası görülünceye kadar sürüş ehliyetine el konulmasına emir verdi.

