‘Kolaylık sağlanmalı’

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, asgari ücretle ilgili alınan artış kararının seçime yönelik popülist bir karar olduğunun savunarak, “Bu karar işletmelerin devamlılığına darbe vurmaya adaydır” açıklamasında bulundu. Oda, yaşanan sorunları çözmek kolaylıklar sağlanması gerektiğini belirtti.

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası “Sorunları Çözmek Elimizde” sloganı adı altında gerçekleştirdiği çalıştayda alınan ortak kararları paylaştı.

Özel sektör dahil eğitim ve sağlık gibi tüm kamu hizmetlerinin TL ile fiyatlanması için derhal yasal düzenleme yapılması gerektiğine de vurgu yapıldı. Asgari ücretle ilgili alınan artış kararının seçime yönelik popülist bir karar olduğunun da altı çizildi. Açıklamada, “Bu karar işletmelerin devamlılığına darbe vurmaya adaydır” denildi. Kıbrıs Türk Toplumunun büyük çoğunluğunun mülksüzleşme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu ifade edilirken, çözüm önerileri de ortaya kondu. Kamu, Vakıflar ve belediyeler tarafından döviz ile kiralanan işyerlerinin kiralarının Türk Lirası’na çevrilmesi gerektiği ifade edilirken, biriken borçların ödenmesi için de yasal değişiklikler yapılarak kolaylık sağlanması gerektiği kaydedildi.

Çalıştay kapsamında, büyüyen borçlar ve biten alım gücü ana başlıkları altında, farklılıkları gözeterek parti, meslek örgütü temsilcileri ve uzmanlarla bir araya gelinen çalıştayda, ülkedeki genel sosyo-ekonomik tablo, hane halkı, yoksullaşma ve işletmelerin içinde bulunduğu durum, alınabilecek tedbirler ile ilgili görüşler paylaşıldı.

Çalıştayın detaylarında şunlar vurgulandı:



“Kıbrıs Türk Toplumu 2020 yılı Mart ayından bu yana Covid salgın koşulları altında yaşamaktadır. Salgın koşulları devam ederken olağanüstü TL değer kaybının buna eklenmesi sosyo-ekonomik yapıyı yıkım noktasına getirdi. Kıbrıs Türk toplumu salgından dolayı altyapı ve kurumsallaşmada var olan eksikliklerden dolayı sağlık ve eğitimde yaşanan sorunlarla boğuşurken bir de geçim ve artan, katlanan borçlarla yüz yüze bırakıldı.Kişi başı brüt 7 bin TL olarak belirlenen asgari ücretin işletme sahiplerine aylık 8 bin 50 TL’ye mal olacağını, ekonomik yıkımın var olduğu bu ortamda alınan bu kararın seçime yönelik popülist bir karar olduğunu kayıt altına almak isteriz.Hükümetin de bu karara yönelik görüşünü ve duruşunu resmi olarak açıklamasını bekliyoruz.Bu karar işletmelerin devamlılığına darbe vurmaya adaydır. Dışa tam bağımlılık, ithalata dayalı ve katma değer üretmeyen bozuk yapısından dolayı bu karar işletmelerde kayıt dışılığı arttıracak, istihdamın düşmesine sebep olacaktır. Devlet insana yaraşır bir asgari ücret belirlenmesine konusunda samimiyse, sosyal güvenlik yatırımlarının tamamını yüklenmek zorundadır.Ülke ekonomisi ve işletmelerin devamlılığı gibi konular seçim malzemesi olmamalıdır.”