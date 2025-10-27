Merit Starlit Hotel & Residences’e “Leading Hotel of Montenegro” Ödülü

NET Holding bünyesinde yer alan Merit Starlit Hotel & Residences, turizm sektörünün en saygın organizasyonlarından biri kabul edilen World Travel Awards’ın Avrupa ayağında “Leading Hotel of Montenegro 2025” ödülüne layık görüldü.

Bu yıl 32’ncisi düzenlenen World Travel Awards Europe töreni, 22 Ekim 2025 tarihinde İtalya’nın Sardunya Adası’nda gerçekleştirildi. Ödülü, NET Holding Yönetim Kurulu Murahhas Azası Hande Tibuk ve Merit Starlit Hotel & Residences Genel Müdürü Orçun Akın birlikte aldı.

Merit Starlit Hotel & Residences, sadece 18 ay önce kapılarını açmasına rağmen uluslararası alanda kısa sürede dikkat çeken bir konaklama noktası haline geldi. Otel, modern mimarisi, sürdürülebilir hizmet anlayışı ve kişiye özel lüks deneyimiyle kısa sürede hem konukların hem de sektör otoritelerinin takdirini kazandı.

“Bu ödül, tüm ekibimizin vizyonunun bir yansıması”

NET Holding Yönetim Kurulu Murahhas Azası Hande Tibuk, kazandıkları ödülle ilgili duygularını şu sözlerle paylaştı:

“World Travel Awards gibi saygın bir platformda Merit Starlit Hotel & Residences’in ödüllendirilmesi, bizim için büyük bir gurur kaynağı. Henüz 18 ay önce hizmete başlayan otelimizin kısa sürede böyle bir başarıya ulaşması, Merit Hotels vizyonunun, kalite anlayışının ve sürdürülebilir turizm yaklaşımımızın bir yansıması. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum.”

“Karadağ’da lüksün yeni tanımı için çalışıyoruz”

Merit Starlit Hotel & Residences Genel Müdürü Orçun Akın, ödülle ilgili düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

“World Travel Awards gibi uluslararası arenada büyük prestije sahip bir platformdan bu ödülü almak, bizim için sadece bir gurur değil, aynı zamanda doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi. Merit Starlit olarak, Karadağ’da lüks konaklama deneyimini yeniden tanımlamak, bölgenin turizm potansiyeline değer katmak ve sürdürülebilir turizm vizyonumuzu kalıcı hale getirmek için çalışıyoruz. Bu başarı, misafir memnuniyetini merkezine alan ekibimizin özverisinin ve Merit markasının kalite standardının bir sonucudur.”

Karadağ’da büyüyen Merit imzası

NET Holding, KKTC, Karadağ, Hırvatistan ve Bulgaristan’da faaliyet gösteren 10 otel ve 11 şans oyunları salonu ile bölgesel turizmde önemli bir konuma sahip. 2016 yılından bu yana Doğu Avrupa ve Balkanlar grubun stratejik yatırım bölgeleri arasında yer alıyor.

Merit Starlit Hotel & Residences, Karadağ’ın turizm merkezi Budva’da faaliyetlerine başladığı 2024 yılından bu yana beklenenin üzerinde bir ilgi gördü.

Otel, 2025 yılı içinde ayrıca Green Tourism Certification Bronze Program sertifikası ile Booking.com Traveller Review Award (9,8 puan) gibi önemli başarıların da sahibi oldu.

Bu başarılar NET Holding’in sürdürülebilir turizm, yüksek hizmet kalitesi, üstün müşteri memnuniyet ve bölgesel büyüme hedefleriyle uyumlu bir şekilde ilerlediğinin göstergesi olarak öne çıkıyor.

NET Holding Hakkında

Kurulduğu 1974 yılından beri turizm sektörüne odaklanan Net Holding A.Ş.; otel ve şans oyunları salonu işletmeciliği, lüks araç kiralama, otopark işletmeciliği, yayıncılık ve gayrimenkul geliştirme alanlarında hem Türkiye hem de yurt dışında yatırımlar yapmaktadır. 1988 yılında kurduğu Merit Turizm A.Ş.; K.K.T.C., Karadağ ve Bulgaristan’da kurulmuş olan Net Holding’e ait iştirakler ile marka ve işletme anlaşmaları yaparak Merit International Hotels & Casinos markasının hızlı bir şekilde uluslararası büyümesini sağlamaktadır. Net Holding A.Ş. hisseleri 1989 itibari ile ve Merit Turizm A.Ş. hisseleri 2012 itibari ile Borsa Istanbul’da işlem görmektedir.

Merit International Hotels & Casinos markası altında faaliyet gösteren otel ve casinolar arasında şunlar yer almaktadır:

KKTC: Girne; Merit Royal Hotel & Casino, Merit Royal Premium Hotel, Merit Royal Diamond Hotel, Merit Crystal Cove Hotel & Casino, Merit Park Hotel & Casino, Liman Hotel by Merit & Casino, Lefkoşa; Merit Lefkoşa Hotel & Casino, İskele; Merit Royal Gardens Hotel & Casino,

Karadağ: Budva; Merit Starlit Hotel, Residences & Casino, Merit Casino Royal Splendid

Hırvatistan: Dubrovnik, Merit Casino Libertas

Bulgaristan: Svilengrad, Merit Grand Mosta Hotel & Casino, Sofya; Merit Casino Zenith