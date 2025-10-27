İki sürücü tutuklandı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk alanında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Trafik denetimlerinde toplam 1218 araç sürücüsü kontrol edilirken, 378 sürücü çeşitli trafik suçların-dan rapor edildi, 22 araç trafikten men edildi ve 2 sürücü tutuklandı.

Buna ek olarak Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele bölgelerinde yapılan trafik denetimlerinde top-lam 1872 araç kontrol edildi. Bu denetimlerde 283 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken, 34 araç trafikten men edildi.

Polis yetkilileri, denetimlerin kararlılıkla süreceğini ve vatandaşları trafik kurallarına uymaya davet ettiklerini belirtti.