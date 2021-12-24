‘Her zaman yanımızda’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda KKTC’ye desteğinin süreceğini vurguladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Türk Ajansı Kıbrıs muhabirine değerlendirmede bulundu.

Tatar, Erdoğan ile Covid salgını, ekonomik sıkıntılar ve Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulunduğunu ifade etti.

Erdoğan’ın her konuda Türkiye’nin KKTC’ye gerekli destekleri vereceğini ilettiğini ifade eden Tatar, özellikle talebi üzerine, Türk Lirası mevduat kalkanının KKTC’de de geçerli olması ve iki ülke arasındaki ihracatın Türk Lirası olarak fatura edilmesi için Erdoğan’ın gerekli talimatları verdiğini belirtti.

Tatar, Türkiye’nin KKTC’ye 590 bin doz aşı gönderdiğini ve bunun devam edeceğini, TURKOVAC aşısının da buna ekleneceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyduğu iki devlet politikasını desteklediğini ifade eden Tatar, Doğu Akdeniz’de de Türkiye’nin KKTC ile işbirliğinde haklarını korumaya devam edeceğini vurguladı.



Türkiye’nin KKTC karayollarına yatırımının süreceğini ve projelerin süratle devam ettirilmesi için gereken desteğin verileceğini ifade eden Tatar, Ercan Havalimanının da en geç Mart ayına tamamlanacağı bilgisini aldığını söyledi.

Tatar’a Fahri Doktora unvanı takdim

Öte yandan Tatar, temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara’da Gazi Üniversitesi’ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar’a, Gazi Üniversitesi’nde Fahri Doktora unvanı takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Gazi Üniversitesi tarafından düzenlenen “Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinde Gazi’nin Kahramanlarını Anma Töreni”ne de katıldı.

“Milli Mücadele ve Şehitler Haftası” dolayısıyla düzenlenen törende, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı zor yıllar anlatıldı, şehitler anıldı ve Kıbrıs Türk halkının milli mücadele yıllarını anlatan video yanında Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan bir video gösterildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar burada yaptığı konuşmada, Gazi Üniversitesi’nde bulunmaktan onur ve gurur duyduğunu söyledi. Tatar, fahri doktora unvanı verilmesinden dolayı da teşekkür etti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının hep bir mücadele içinde olduğunu, milli mücadele yıllarında korku ve endişeyle yaşadığını kaydetti.

Şehit düşen herkesi rahmetle, gazileri şükranla anan Tatar, İlhan ailesinin acısını içinde yaşadığını çünkü o dönem ailesinin de o bölgede yaşadığını ve kendilerinin de şehit edilebileceğini anlattı. Elazığ’a gidip, İlhan ailesine dua okuduğunu ifade eden Tatar, Özalper ailesini de yâd etti.

Tatar, Kıbrıs’ın bir Türklük meselesi olduğunu ifade ederek, Türk ulusunun bekası için Kıbrıs’ın önemine işaret etti.