İhraç edilecek

Lefkoşa’da yapılan polis operasyonunda, 3 yılı aşkın süredir ülkede ikamet izinsiz kaldığı belirlenen Nijerya uyruklu M.U. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru, 26 Ekim 2025 tarihinde saat 04.30 sıralarında aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçtiklerini belirtti. Polis, gelen ihbarda Hamitköy’de Mehmet Vaid Caddesi üzerinde bir erkek şahsın şüpheli hareketlerde bulunduğunun bildirildiğini, bunun üzerine olay yerine gidildiğini söyledi.

Polis, bölgede yapılan kontrolde söz konusu kişinin M.U. olduğunun tespit edildiğini aktardı. polis, yapılan muhaceret kontrolünde, zanlının 31 Mayıs 2022 tarihinden bu yana bin 244 gündür KKTC’de ikamet izni olmadan bulunduğunun ortaya çıktığını kaydetti. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuk-landığını ve aleyhinde “izinsiz ikamet etme” suçundan soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis memuru, zanlıyla ilgili olarak ülkeden ihraç işlemlerinin başlatıldığını, ayrıca alınması gereken ifa-deler bulunduğunu belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 gün süreyle polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

