Sulu ve kokulu

Abdullah SUİÇMEZ
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda Kıbrıs’ın ‘Aynikola´ elması kilosu 150 liradan satıldı. Güzel ko-kusu ve sulu olmasıyla bilinen Aynikola elması oldukça rağbet gördü. Ancak kilosu 500 liradan satılan yerli hurma pek alıcı bulamadı. Vatandaşın cebini yakan fiyatlar arasında hurmanın yanı sıra sarı fasul-ye ve bazı biber çeşitleri de başı çekti. Sarı fasulye ile Kaliforniya biberinin kilosu 250 liradan satışa su-nulurken, Kapya biber 170 liradan tezgaha konuldu. Esnaf, ürün azlığı ve artan maliyetlerin fiyatları doğrudan etkilediğini belirtirken, vatandaşlar geçen yıla oranla fiyatların neredeyse iki katına çıktığını dile getirdi.
Fiyatlar şu şekilde sıralandı:
Hurma: 500 TL
Sarı fasulye: 250 TL
Kaliforniya biber: 250 TL
Kivi: 250 TL
Kapya biber: 170 TL
Armut: 150-200 TL
İncir: 200 TL
Zeytin: 140 TL
Domates: 120 TL
Bamya: 100 TL
Kabak: 100 TL
Sarma:100 TL
Tatlı nar: 60 TL
Limon: 60 TL
Portakal: 80 TL
Muz: 70 TL
Havuç: 50 TL
Patates: 40 TL
Marul: 40 TL
Salatalık: 25 TL