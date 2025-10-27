Sulu ve kokulu

Abdullah SUİÇMEZ

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda Kıbrıs’ın ‘Aynikola´ elması kilosu 150 liradan satıldı. Güzel ko-kusu ve sulu olmasıyla bilinen Aynikola elması oldukça rağbet gördü. Ancak kilosu 500 liradan satılan yerli hurma pek alıcı bulamadı. Vatandaşın cebini yakan fiyatlar arasında hurmanın yanı sıra sarı fasul-ye ve bazı biber çeşitleri de başı çekti. Sarı fasulye ile Kaliforniya biberinin kilosu 250 liradan satışa su-nulurken, Kapya biber 170 liradan tezgaha konuldu. Esnaf, ürün azlığı ve artan maliyetlerin fiyatları doğrudan etkilediğini belirtirken, vatandaşlar geçen yıla oranla fiyatların neredeyse iki katına çıktığını dile getirdi.

Fiyatlar şu şekilde sıralandı:

Hurma: 500 TL

Sarı fasulye: 250 TL

Kaliforniya biber: 250 TL

Kivi: 250 TL

Kapya biber: 170 TL

Armut: 150-200 TL

İncir: 200 TL

Zeytin: 140 TL

Domates: 120 TL

Bamya: 100 TL

Kabak: 100 TL

Sarma:100 TL

Tatlı nar: 60 TL

Limon: 60 TL

Portakal: 80 TL

Muz: 70 TL

Havuç: 50 TL

Patates: 40 TL

Marul: 40 TL

Salatalık: 25 TL