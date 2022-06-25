Acı itiraf

Suna ERDEN

Tatlısu’ya bağlı Mersinlik köyünde başlayan ve 5 günden beri söndürülemeyen orman yangını, ülke yönetiminin yıllardan beri devam eden büyük ihmallerini de gözler önüne serdi. Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; yangının meydana geldiği ‘özel bahçenin’ üst kısmındaki Orman Gözleme Evi, bir eski bakan tarafından, Halil Kartal’ın kirasına verildi. Kira bedelinin yılda bir asgari ücret civarında olduğu belirtiliyor.

Benzeri konumda bir yerin de Tayfun Ergün’e kiralandığı ve bu işlemlerin bir bakanın talimatıyla gerçekleştiği iddia ediliyor. Yapılan bu işlemlerin hangi yasaya dayandırıldığı ise bilinmiyor.

Beşparmak yangını sonrasında Avrupa Birliği’nin ‘Gözlem Yeri’ oluşturulması için teknolojik donanım amacıyla Kuzey Kıbrıs’a 5 milyon Euro’luk yardım yaptığı, fakat bu yardımın ne kadarının teknolojiye harcandığı bilinmiyor.

Diyalog’un görüşlerine başvurduğu bir görevli, gözlem yerlerindeki kameraların yıllardan beri çalışmadığını belirterek durumu şöyle özetledi:

“Kameraları Türkiye’den gelen özel bir şirket kurmuştu. Fakat bunlar 3-4 yıl sonra bakımsızlıktan dolayı devre dışı kaldı. İlgili şirketin temsilcisi bir ya da iki kez adaya gelip gitti, sonrasında kameralar tamamen devre dışı kaldı. Geçici orman işçileri görevlendirilse de bunlar sadece etrafa bakınarak gözlem yapıyor. Kamera sistemi olmadığı için de yangınları tespit etmek kolay olmuyor.”

Halk açıklama bekliyor

Ortaya atılan bu iddialar karşısında Orman Dairesi müdürlüğünün kamuoyunu bilgilendirmesi ve gerçeklerin ortaya konması isteniyor.

Gözlem yerlerinden kaç tanesinin kimlere ve ne maksatla kiralandığına ilişkin ayrıntıların da açıklanması talep ediliyor.

Bu arada Cumhuriyet Meclisi’nin de yangınlarla ilgili kapsamlı bir araştırma yapması yönünde çağrı yapılıyor.