Tiflis karıştı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis’te binlerce kişi, ülkelerine Avrupa Birliği (AB) aday ülke statüsü verilmediği için protesto düzenledi. Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te halk sokağa indi. Sivil toplum kuruluşlarının yerel saatle 20.00'de organize ettiği protestoya katılan binlerce kişi, başkentin ana caddesi Şota Rustaveli’yi trafiğe kapattı.

“Avrupa’ya Doğru” sloganı ile düzenlenen gösteride, Gürcistan ve AB bayraklarını dalgalandıran protestocular, aynı zamanda Gürcistan ve AB'nin marşlarını seslendirdiler. Mitingde muhalefet partilerinin temsilcileri ve üniversite öğrencileri de yer aldı. Gösteride konuşma yapan organizatörler, Gürcistan’ın AB'ye aday statüsü için hükümeti yeterli çaba göstermemekle suçladı ve Başbakan İrakli Garibaşvili'nin istifasının yanı sıra ülkede Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin kurulmasını talep ettiler.

Başbakan Garibaşvili'nin bir hafta içinde istifa etmemesi halinde daha büyük bir gösteri düzenleneceğini belirten katılımcı Şota Diğmelaşvili, “İrakli Garibaşvili istifa etmeli ve AB tavsiyesinin 12 maddesinin tamamını kışa kadar uygulayacak ulusal anlaşmaya dayalı bir hükümet kurulmalı. Hükümete 1 hafta süre veriyoruz. Eğer hükümet, Bidzina İvanişvili Gürcü halkının iradesine dikkat etmezse, 20 Haziran’da ve bugün olduğumuzdan daha da büyük bir miting düzenleyeceğiz” dedi.

