Erkekler görev başında

Mersinlik köyü Muhtarı Mutlu Şeker, köyün yüzde 70 oranında tahliye edildiğini, sadece gençlerin yangına müdahale için nöbette olduğunu açıkladı. Alevlerin köyün 6-7 kilometre yakınına ulaştığını belirten Şeker, bölgeden kadın, yaşlı ve çocukların uzaklaştırıldığını ifade etti.

Diyalog’a konuşan Şeker, şunları aktardı:

“Yangın köyümüzün 6-7 kilometre yakınına ulaştı. Tedbir amaçlı kadın, çocuk ve yaşlıları tahliye ettik. İnsanlar Kaplıca tesislerine yerleştirildi. Köyün gençleri ise yangına müdahale etmek için bölgede kaldı.

Köyümüz 210 nüfusludur. 40 ev vardır. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar da mevcuttur. Mandıralar bölgesi de emniyete alındı.

Hayvanlar güvende tedbir maksatlı mandıra bölgesinde su tankeri ve itfaiye araçları bırakıldı. Köyün çevresinde çalışmalar yaptık. Alevlerin yolunu kesmek için şerit açtık. Civar köylerden gönüllü olarak gelen gençler var. Yaklaşık olarak 100’ün üzerinde genç bekleyişe geçti. Umarım bu kabus biter ve herkes kurtulur. “

