İhmal ve felaket

Ömer KADİROĞLU

Mersinlik bölgesinde Salı günü öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangınla mücadele dün de sürdü.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleler yangın bölgesinin dağlık ve yamaç olmasından dolayı yetersiz kaldı.

Alevler 20 bin dönüm ormanlık alanı yok etti, eko sistemi tahrip eden yangın doğada yaşayan canlıları da öldürdü.

Yangınla mücadelede sabahtan gece saatlerine kadar havadan ve karadan mücadele edildi. Gece saatlerinden sonra mücadele sadece karadan yürütüldü. Orman Dairesi, Sivil Savunma, itfaiye ekipleri, askerler, bölge halkı gece sabaha kadar yangını söndürmek için mücadele verdi.

Yangınla mücadelede son 24 saat yaşananlar

Gün aydınlanır aydınlanmaz gece karadan süren yangın söndürme çalışmalarına hava araçları da katıldı. Yangının dördüncü gününde havadan 5 helikopter ve 6 uçakla söndürme çalışmaları yapılırken, karadan itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri ve belediyeler iş araçlarıyla müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına sivil halk da destek verdi.

Alevler akşama doğru yeniden canlandı

Yangınla mücadelede öğle saatlerinde güzel haberler gelmeye başladı. Yangının hızı kesilirken, alevler kısmi olarak kontrol altına alındı.

Ancak rüzgârın yön değiştirmesiyle alevler canlandı; Ağıllar köyünün dağ eteklerinde yeniden dumanlar yükseldi.

Havadan ve karadan söndürme çalışmaları böylece iki nokta üzerinde yoğunlaştı. Ekipler hem Mersinlik hem de Ağıllar bölgesindeki alevleri kontrol altına almak için canla başla uğraştı.

Yardım çağrısı yapıldı

İskele Belediyesi, Ağıllar’da kontrol altına alınan Buluşa Manastırı yakınlarındaki yangının yeniden alevlendiğini duyurdu, acil yardım çağrısı yaptı. Belediye, ilk etapta 2 su tankeri ve 2 itfaiye aracının sevk edildiği bölgeye çok acil su tankerleri ve traktörlerin gitmesini istedi.

3 noktaya yayıldı

Ekipler Ağıllar bölgesinde mücadelesini sürdürürken, yangın akşam saatlerinde etkisini iyice arttırdı.

Mersinlik köyünün kuzeyinden denize doğru ilerleyen yangın 3 farklı noktada etkili oldu. Ekipler söndürme çalışmalarına devam ederken, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, rüzgarın da etkisiyle yangının seyrinin Kantara’ya dönebilme ihtimaline karşı önlemler alındığını belirtti.

Cahitoğlu, özel şirketlerden iş araçları, gönüllü vatandaşlar, sivil savunma teşkilatı, itfaiye ve diğer ekiplerin bölgede bulunduğunu kaydetti.

Yangının Kantara’ya ulaşmaması için çok ciddi bir mücadele verildiğini belirten Cahitoğlu, yangının doğuya dönebilme ihtimaline karşı tüm hazırlıkların devam ettiğini belirtti.

Vatandaş mücadeleye yardım etti

Yangınla mücadele gece saatlerinde sadece karadan yürütülebildi. Orman Dairesi, Sivil Savunma, itfaiye ekipleri, askerler gece sabaha kadar yangını söndürmek için mücadele verdi.

Ekiplerin mücadelesine bölge halkı da destek verirken, İskele bölgesinden bir gurup genç çapa, tırmık gibi aletlerle yangın bölgesine gitti.

Su tankeri olanlar da yangın bölgesine giderek, ekiplere destek verdi.

Yangınla mücadelede önceki gece yaşananlar

Yangını söndürmek ve ekiplere destek olmak isteyen onlarca kişi su tankerleriyle bölgeye gitti. Mersinlik bölgesinde yaklaşık 500 metre yol uzunluğunda sivil tanker araçlar sıralandı.

Herkes yangının yolun karşısına geçmemesi için olağanüstü çaba gösterdi.

Ekiplerin ve vatandaşların mücadelesi başarılı oldu ve yangının yolun sağına (doğu tarafına) geçmesi engellendi.

Olağanüstü bir mücadele verildi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, önceki gece olağanüstü bir mücadele verildiğini ve yangının Mersinlik ve Tatlısu arasında kuzey-kuzey batı bölgesine hapsolmasının sağlandığını ifade ederek, “Karadan müdahalesi zor olan bu bölgede hapsolan yangına gün boyunca havadan müdahale edilmeye devam edilecek. Umudumuz, hava kararmadan gün içerisinde yangını tamamen kontrol altına alabilmek” dedi.

