Kuzey Kıbrıs’ta 6 bine yakın engelli yaşıyor. Engellilerin sadece 260 çalışırken, 5 bin 113’ü yardım alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Özel İstihdam Şubesi’nden Kasım 2021 itibariyle, 5 bin 113 engelli vatandaşın nakdi yardım aldığını belirtti.

Çağman, İstihdam Yasası’nda yapılan değişiklikle, 43 engelli vatandaşın özel sektörde çalıştığını ve Çalışma Dairesi’nden yüzde 30 nakdi yardım aldığını ifade etti.

Çağman, Maliye Bakanlığı’nın istatistiklerine göre Ağustos 2021 itibariyle, Engellileri Koruma Rehabilite ve İstihdam Yasası kapsamında istihdam edilen ve çalışan engelli sayısının 248 olduğunu, 12 engelli vatandaşın da işçi statüsünde istihdam edilerek kamuda çalıştığını açıkladı.

“Engellilerimizin dışlanmadan, soyutlanmadan, ötekileştirilmeden hayatın her alanına katılması, yalnızca devletin değil toplum olarak hepimizin ortak görevi olmalıdır.” diyen Çağman, engellilerin yalnızca bir gün değil her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Onların sorunu hepimizin sorunu



Çağman, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.Çağman, engellilerin güvenle yaşayabilecekleri, sosyal uyum ve iş becerilerini geliştirebilecekleri bir ortam yaratmak amacıyla inşa edilen ve ülkede engellilere 7/24 yatılı bakım hizmeti sunacak ilk merkez olan Engelsiz Yaşam Evi’nin 2022 yılında ikinci etabının da bitirilerek hizmete açılmasının en büyük arzuları olduğunu belirtti.Çağman, özel gereksinimli vatandaşların yaşadıkları sorunların yalnızca onları ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren, teşhisten iyileştirmeye, özel eğitimden rehabilitasyona, istihdamdan sosyal hizmetlere kadar genel bir anlayışla ele alınması gereken toplumsal sorunlar olduğunu ifade etti.Ülkedeki tüm özel gereksinimli vatandaşlara ve ailelerine yaşamlarını kolaylaştıracak hizmeti ve desteği en iyi şartlarda sunma ve hizmeti vatandaşın ayağına götürme prensibiyle hareket eden Bakanlığın, bu hizmete henüz erişemeyen Karpaz bölgesindeki engelli gençlere 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon merkezi kazandırmak amacıyla; 2022 yılı içinde Yenierenköy’de yeni bir rehabilitasyon merkezini hayata geçirmeyi planladığını belirtti.Çağman, “Zihinsel ve bedensel farklılıkların yaşama dair engel oluşturmadığı bir dünya temennisiyle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde tüm engellilerimizi ve ailelerini sevgi ile kucaklarım” ifadelerine yer verdi.