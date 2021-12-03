Müzakereleri özetledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve belediye meclis üyelerini kabul etti.

Açıklamaya göre Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs meselesinin Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürütülen milli bir mesele olduğunu, yıllardır müzakere masalarında tartışıldığını fakat hiçbir zaman karşı tarafın kendileriyle eşitlik temelinde bir antlaşma için uzlaşmaya çalışmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar Crans Montana’da Rum tarafının Kıbrıs’ta bir uzlaşı sağlanırsa Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün sona ermesini ve Türk askerinin adadan gitmesini şart koyduğunu belirtti ve bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Tatar, “Kıbrıs’ta Türkiye Cumhuriyeti’nin de hakkı vardır. Rum-Yunan ikilisi hiçbir zaman adanın sahibi olmamıştır. Geçmişimize baktığımızda, Kıbrıs Türkü’nün ve Mücahitlerimizin kahramanca direnişinin ardından Türkiye Cumhuriyeti adaya çıkarma yaptıktan sonra Cumhuriyet’imizi kurma yoluna girdik” diye konuştu.

Sakarya’dan misafirleri vardı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Ekonomi Ticaret Derneği Sakarya Şubesi Başkanı Şamil Dedeoğlu ve beraberindeki heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, kimsenin Kıbrıs Türk halkını, dayatma bir çözüme zorlayamayacağını vurgulayarak, “Kıbrıs’taki milli davanın onurlu bir şekilde sürdürülmesi için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.



Tatar, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sakarya’nın, tarihi ve verdiği kahramanlık dolu mücadelelerle Türkiye’nin en değerli bölgelerinden biri olduğunu söyledi.Birlikte yapılacak çalışmaların önemli olduğunu belirten Tatar, ticari, ekonomik, kültürel ve siyasi münasebetlerin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Sağlık yapısını ayakta tutmaya çalışıyoruz

Bu arada Cumhurbaşkanı atar, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve Türkiye’deki üniversitelerle işbirliğinin artırılması konusunda yapılan çalışmalarla, katkıların önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de verilen mücadeleyle kültür ve eğitim yapısını, özellikle pandemi dolayısıyla da sağlık yapısını ayakta tutmaya çalıştıklarını belirtti.