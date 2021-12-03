Alım gücü korunmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkedeki giderlerin dövize endeksli olduğunu belirterek, gelirlerin de bir an önce Euro üzerinden hesaplanması ve insanlarım alım gücünün korunması gerektiğini vurguladı.

Açıklamaya göre Erhürman, dün Gazimağusa’da Polis Emeklileri Derneği ile Dr. Fazıl Küçük Meslek Lisesi’ni ziyaret etti, ardından ise bazı avukatlarla bir araya gelerek görüş alış-verişinde bulundu. Erhürman’a ziyaretlerinde Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, milletvekilleri ve ilçe yöneticileri eşlik etti.

Yaptığı ziyaretlerde Türk Lirası’nın döviz karşısında yaşadığı değer kaybı karşısında halkın alım gücünün düşmesine değinen CTP Genel Başkanı Erhürman, 23 Ocak’ta gerçekleştirilecek erken genel seçimlerin ardından hükümette olmaları halinde, bu konuda alacakları kararları da paylaştı.

“2018’de alım gücünü koruduk”

Türk Lirası’nın döviz karşısında günden güne değer kaybettiğini ifade eden Erhürman, evlere giren tüm ürünlerin de bu değer kaybı karşısında zamlandığını ve insanların alım gücünün gerilediğini kaydetti. Akaryakıttan tüpe, sütten ekmeğe kadar birçok temel tüketim maddesine zam geldiğini ve gelmeye de devam edeceğini söyleyen Erhürman, buna karşın hükümetin halkın alım gücünü koruyacak hiçbir adım atmadığını savundu.



2018 yılında hükümette oldukları dönemde buna benzer bir döviz krizi yaşadıklarına işaret eden Erhürman, aldıkları önlemler sayesinde insanların alım gücünü koruduklarını söyledi.

“Sorunları CTP hükümeti çözecek”

Erhürman, yaşanan sorunları ancak memleketin gailesini çeken bir CTP hükümetinin çözeceğini vurguladı.

Lefkoşa’da bazı işletmeleri ziyaret eden Tufan Erhürman, özel sektörü destekleyen politikalarla ekonomik döngünün korunabileceğine dikkat çekti.

Erhürman’a ziyaretlerinde eski Sağlık Bakanı Filiz Besim de eşlik etti.

