Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yetkilileri, Maliye Bakanlığı önünde “Öğretmenlerin hazırlık ödenekleri ve ülkedeki enflasyonun yarattığı yıkım” başlıklı basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında, “Sadaka Değil, Yasal Hakkımızı İstiyoruz” ve “Kaynak Yok Dediniz, Öğretmenin Yasal Hakkı Hazırlık Ödeneğini Gasp Ettiniz” pankartları açıldı.

Sendika yetkilileri basın açıklamasının ardından Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile görüşerek, öğretmenlerin hazırlık ödeneği konusunda hazırlanan mektubu Bakan Oğuz’a iletti.

Görüşmenin ardından Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Maliye Bakanı Oğuz’un, öğretmenlerin hazırlık ödeneklerinin 11 Ocak’ta ödeneceği taahhüdünde bulunduğunu söyledi.

Elcil: Maaşlar eridi

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Türk lirasının döviz karşısında değer kaybetmesiyle maaşların yüzde 60-70 oranında eridiğini, döviz borçlarının ödenemeyecek duruma geldiğini söyledi.



Maaşların ödenmesi konusunun her ay başı gündem olduğu eleştirisinde bulunan Elcil, benzin kuyrukları, süpermarket raflarının boş olduğuna değindi. Bir pastörize sütün 11 TL olduğunu ifade eden Elcil, “Bunlar bizim hak etmediğimiz gelişmelerdir” dedi. Elcil, vatandaşın geçinemediğini dile getirdi.

Elmalı: Devlet sorumluluktan kaçıyor

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı da, yasalar vatandaşa karşı uygulanırken, devletin sorumluluklarını yerine getirmekten kaçındığını öne sürdü.

Eylül ayı başında ödenmesi gereken hazırlık ödeneğinin aralık ayına gelinmesine rağmen hala ödenmediğini dile getiren Elmalı, aralık ayında ödenmesi gereken 13’üncü maaşların ise ocakta ödeneceğinin rahatlıkla söylendiğini belirtti.

Ortak basın açıklaması yapıldı

Ardından hazırlanan ortak basın açıklaması KTOEÖS Mali Sekreteri Mehmet Güneyli tarafından okundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve hükümete eleştirilerde bulunulan açıklamada, “Türk lirasının erimesi, alım gücünün düşmesi konusunda adım atılmadığı, yasal sorumlulukların yerine getirilmediği” savunuldu.

Açıklamada, “Yandaşların korunduğu, gereksiz istihdam yapıldığı, görev yerine gitmeyen yandaş memur, öğretmen ve işçilere gereksiz maaş ödendiği, 7’si Türkiye’de, 19’u ise farklı ülkelerde toplamda 26 yerde partizanca görevlendirmeler yapıldığı, anayasaya aykırı olarak kanun gücünde kararname geçirildiği” iddiasında bulunuldu. Ders Yılı Hazırlık Ödeneği’nin ise verilmediği kaydedildi.