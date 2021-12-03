305 hasta taburcu edildi

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 15 bin 572 Covid -19 testi sonucunda 51’i temaslı ve 206’sı yerel olmak üzere toplam 257 pozitif vakaya rastlandığı, 305 kişinin ise taburcu edildiği duyuruldu.

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 88 bin 694 testten 538'i pozitif çıktı.

Kuzeyde dün 8 bin 190 aşı yapıldı.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, vakalardan 85’inin Lefkoşa, 55’inin Girne, 48’inin Gazimağusa, 6’sının Güzelyurt, 10’unun İskele ve 2’sinin Lefke Bölgesi'nden olduğu bildirildi.

Yoğun bakımda 24 Covid-19 hastasının bulunduğunun belirtildiği açıklamada, ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarının 8 bin 190 olduğu açıklandı.

Güvende Kal uygulamasına ilişkin güncel rakamların da paylaşıldığı açıklamada, son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısının 587, takibi sonlandırılan bileklik sayısının ise 547 olduğu aktarıldı

Covid-19 genel tablo

Yapılan toplam test sayısı: 4.150.879

Toplam vaka sayısı: 29.401



İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 26.192Tedavisi devam eden vaka sayısı: 3107Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 71Merkezi karantinadaki vaka sayısı: 3012Toplam kaybedilen hasta sayısı: 104Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 24

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 88 bin 694 testten 538'i pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 135 bin 503'e ulaştı.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre toplam hasta sayısı 112, durumu ciddi olanların sayısı ise 46.