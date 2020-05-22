Açık görüş saatleri belirlendi

Ramazan Bayramı süresince, Merkezi Cezaevinde uzun süredir aile ve yakınlarıyla yüzyüze görüşme gerçekleştiremeyen mahkum ve tutuklular, sağlık riski yaratmayacak şekilde, Sağlık Bakanlığı uzmanlarının önerdiği tedbirler çerçevesinde, kapalı görüş sistemi ile aile ve yakınlarıyla görüşebilecek.

Ziyaretler şu şekilde düzenlendi;

“Ağır ceza hükümlüleri 24-25 Mayıs tarihlerinde tam gün, hafif ceza hükümlüleri 26 Mayıs tarihinde sabah 09.00-13.00 saatleri arasında, Hükümsüz tutuklularise 26 Mayıs öğleden sonra 13.00-16.00 saatleri ile 27 Mayıs tam gün”

Ziyaretçilerin cezaevinde bulundukları süre zarfında mesafe kurallarına uymaları, maske ve eldiven takmaları zorunlu olacak.