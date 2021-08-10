Acil ihtiyaç 390 milyon

Raif DOĞRU

Elektrik Kurumu’nun acilen yüzde 30’luk zam önerisini dün 6 saat süreyle değerlendiren Bakanlar Kurulu, gelir ve giderleri ele alıp, rapor hazırlamak üzere bir komite oluşturulmasını kararlaştırdı. Komitenin Başkanlığına ise Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu getirildi. Kurum Genel Müdürü ve yardımcısı da komitede görev alacak.

Komite kurumun alacakları ve ihtiyaçları konusunda çalışma yaparak sonuç üretmeye çalışacak. Öncelik alacakların tahliyesine verilecek.

Kurum, her ay Aksa’ya 80 milyon ödemek zorunda ve 3 aydır ödeme yapamadığı için borç miktarı 240 milyona çıktı. Gelecek akaryakıt için iki hafta içinde 150 milyona ihtiyaç var. Yine ayda 20 milyon TL personel gideri var. Komite bunların tümüne çözüm arayacak.

Günlük kesintiler olacak

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre, kurumun sadece belediyelerden 282 milyon lira alacağı var. Ancak hükümet kararıyla faizler silindi. Geriye 184 milyon kaldı ve bu borçlar da 10 yıla bölündü.

Bunun gibi çok sayıda devlet kurumundan on milyonlara lira alacak olduğunu belirten Kıb-Tek yetkilileri, günlük elektrik ihtiyacının yüzde 45’inin günde 70 megawat üretim yapan Aksa’dan sağlandığını belirtiyor.

Aksa’nın 3, Kıb-Tek’in de bir jeneratörünün arızalı olması nedeniyle dünden itibaren birer saatlik kesintiye gidildiğini ve “öncelikle jeneratörü olan otellerin elektriklerini birer saat süreyle kesmeye başladık” diyen kurum yetkilileri, Güney Kıbrıs’tan alınan günlük elektrik akımının 20 megawata yükseldiğini belirtiyor.