Çok üzüldüler

Aldığı bir ihbarı değerlendiren polis, Gönyeli’de yaşayan Nijeryalı 2 kadının evine baskın yaptı. Yapılan baskında gümrüksüz 165 parça kıyafet ele geçirildi; 35 yaşındaki Ediri Patience ve 30 yaşındaki Fidelia Frederick tutuklandı.

Kıyafetleri sattıkları iddia edilen zanlıların ülkede kaçak yaşam sürdükleri de ortaya çıktı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis,8 Temmuz 2024 tarihinde saat 22.30 sıralarında Ediri Patience ve Fidelia Frederick’in kalmakta oldukları Küçük Ümraniye Sokakta bulunan bir apartman dairesinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada gümrüksüz olarak tespit edilen toplam 165 parça muhtelif kadın kıyafetleri bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının tutuklandığını, yapılan muhaceret kontrollerinde Patience’nin 29 Eylül 2023 tarihinden itibaren 441 gün, Fidelia Frederick’in ise 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren 828 gün KKTC’de ikamet izinsiz olduklarının tespit edildiğini kaydetti.

Polis memuru, zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, ülkede yasal bağları bulunmadığını belirterek, cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Mahkeme, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

