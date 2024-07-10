Tümü cezaevinde

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde ülkede kaçak yaşam sürdükleri tespit edilen biri Nijerya, 2’si Kongo uyruklu 3 kişi tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede zanlılar Chukwudi ĺkenna Franklin İkeat, Adesile Peter Ojo ve Dido Ekisaka Mbula hakkındaki iddialar aktarılarak, teminat talep edildi.

Polis, zanlıların 5 Temmuz 2024 tarihinde, saat 15.30’da, Küçükkaymaklı'da faaliyet gösteren bir iş yerinde tespit edildiklerini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde, İkeat’nın 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren toplam 219 gün, Mbula'nın 29 Aralık 2020 tarihinden itibaren toplam bin 314 gün ve Ojo'nun 29 Kasım 2021 tarihinden itibaren toplam 949 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edilerek, suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi.

Polis memuru, zanlılarla ilgili gerekli soruşturmanın yapıldığını, ülkede yasal bağları bulunmadığını belirterek, cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Mahkeme, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.